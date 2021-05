Prázdné chodby, chladný vzduch a staré vybavení čeká na Brňany v protiatomovém krytu Denis pod Petrovem. První návštěvníci si autentické prostory prohlédnou, jakmile to opatření dovolí.

První návštěvníky kryt přivítá, jakmile to umožní protikoronavirová opatření. | Foto: Michal Růžička, TIC Brno

Devět set metrů dlouhou soustavou chodeb provede zájemce průvodce. Na některých místech se dostanou až do hloubky pětatřiceti metrů. Lidé uvidí elektrocentrálu, strojovnu či filtrační komoru a dozví se, jak bylo možné kryt hermeticky uzavřít v případě atomového výbuchu. „Bylo pro nás důležité zachovat kryt v surové podobě, aby si návštěvníci dovedli představit, jaké by to mohlo být, přežít zde třeba 3 až 4 dny,” řekla ředitelka Turistického informačního centra Brno, které se o kryt stará, Jana Janulíková.