Jsou jich tu stovky. Po dvou letech, kdy se Brněnské Vánoce konaly kvůli onemocnění covidu-19 v omezeném režimu, se není čemu divit. Ve svém proslovu to krátce před rozsvícením připomněla i brněnská primátorka Markéta Vaňková. „Mám velkou radost, že vidím zaplněné náměstí Svobody, že se dnes můžeme potkat bez jakýchkoli omezení, což nám v posledních letech nebylo umožněno,“ uvedla Vaňková.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Lídryně jihomoravské metropole také připomněla, že Vánoce jsou časem, kdy bychom neměli zapomínat na potřebné. „Chtěl bych požehnat tento strom, ať je pro vás symbolem naděje, poznání a štěstí,“ nezaostal ani vikář brněnského biskupství Pavel Šenkyřík.

U stánků s dobročinnými organizacemi už se srocují lidé. O něco více je jich však přece jenom tam, kde se prodává občerstvení a nápoje. Kapří hranolky, vánoční punč, ale i belgická čokoláda a spoustu pochoutek od brněnských podniků, které se v posledních letech staly mekkou milovníků gastronomie. Mnozí však míří také k vánočním ozdobám a dekoracím. Přece jen Vánoce jsou tu co by dup. Jen u stánku s koupelovou solí je prázdno.

Vyhlídkové kolo v Brně je v provozu, nadšence vozí od pátku. Uvidí i Špilberk

Jeho vedoucí Miloslava Skácelová však ujišťuje, že o zákazníky nouzi nemají. „Prodáváme koupelovou sůl, kterou vyrábíme na Šumavě. Na trhu jsme jako firma už od devadesátých let a máme svůj stálý sortiment. Lidé se k nám vrací. Vždycky jsou rádi, že nás tady po roce vidí a dokoupí si zase nějakou sůl. Na výběr máme levanduli, růži, rozmarýn, měsíček s pomerančem a meduňku,“ popisuje nabídku stánku Skácelová.

Na letošní trhy se s kolegyní těšily. Loni jim to nevyšlo. V předvečer jejich začátku je totiž vláda z pandemických důvodů zakázala. Že by se trhy ani letos nekonaly však obavy neměly. „My jsme ta čísla docela sledovaly, takže jsme z toho až takovou obavu neměly. Myslíme si, že situace je v tuhle chvíli docela pod kontrolou,“ dodává prodejkyně.

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

A těšili se i zákazníci. „Je pěkné, že to zase ožilo, bez těch trhů to bylo takové nevánoční,“ poznamenává jedna z kolemjdoucích. To už se na jedné z budov na náměstí Svobody objevují sněhové vločky. Ne, nezačalo sněžit. Je to jenom projekce. Vločky dosahují nadživotní velikosti a doprovází je orchestr. „Jé, dívej, tam jsou vločky,“ všimne si jedna z dam.

„Nejsem těžká!“ snaží se pak svému tatínkovi vysvětlit holčička, kterou obětavý rodič poponáší na ramenou, aby něco viděla. Návštěvník, který se však představil jako Patrik byl však z letošní projekce poněkud zklamaný. „Čekal jsem, že bude nějaký videomapping, ale zahlédl jsem jenom vločky, které se promítaly,“ zhodnotil dnešní zážitek mladík svírající Turbomošt. Rozsvícení vánočního stromu se mu ale líbilo, ač Brňák jej navštívil poprvé. Zato rozporuplné pocity z něj měly Julie Kepáková a Anna Voková „Bylo to moc hezké, akorát je tu hodně lidí, takže toho není moc vidět a přes ten hluk ani slyšet. Je to takové půl na půl,“ popsaly svoje pocity dívky.