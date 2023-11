V rozhovoru pro Deník Rovnost se vyjádřil i ke krádežím na hrobech, popularitě Halloweenu či nedávnému jednání kurdějovského faráře.

Jaký je z pohledu křesťanské víry hlavní smysl Dušiček?

Na začátku listopadu vstupujeme do období, kdy si připomínáme zemřelé. Když vcházíme do kapucínské hrobky v Brně, může nás oslovit nápis: „Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy.“ Vzpomínka na věrné zemřelé je praktickým křesťanským vyjádřením víry v opětovné shledání, kdy věříme, že „láska je silnější než smrt.“

Jaké křesťanské zvyky jsou s Dušičkami spjaté?

Na Dušičky většina z nás navštíví hroby našich drahých zesnulých, zapálí tam svíčku a případně se pomodlí. To je projev křesťanské víry v to, že člověk byl Bohem stvořen pro věčné společenství s ním a s druhými lidmi. V tradiční písni Odpočiňte v pokoji se zpívá: „budou na nás vzpomínat, až my budem umírat.“ Když se vypravíme na hřbitov, abychom tam na hrobě zapálili svíčku, můžeme si uvědomit, že její světlo připomíná světlo velikonoční svíce - symbol vzkříšení. V tomto světle není památka na zesnulé jen prostorem vzpomínání a exkurzem do minulosti, ale ukazuje k budoucnosti a zve k odpovědnosti za nás živé.