Blátivá autobusová zastávka v Brně: Jako někde na Ukrajině, kritizují lidé

Do očí bijící situace rozdmýchává emoce mezi mnohými cestujícími. Zatímco jedni jsou na straně ponechání sezení ve stavu, v jakém je nyní, jiní umístění nechápou. „V práci se podobným technickým věcem věnuji, a z tohohle by nadřízení neměli radost. Přitom podle mě stačilo přesunout lavičky kousek doprava. Ten, kdo tohle modeloval, to moc nezvládl, situace byla líp řešitelná,“ stěžoval si například Brňan Petr Kočnar.

Bizarní umístění si naopak pochvaluje Jiří Krejčí. „Nejezdím sem do Brna zas tak často, ale mně se to náhodou líbí. Aspoň je to něčím zajímavé a odpočinu si od všech lidí, když tady koukám jenom do zdi,“ myslí si mladý muž.

Kromě zajímavě umístěného posezení však Brňané v ulicích města najdou mnohé další rarity. Kromě světoznámého orloje na náměstí Svobody připomínajícího spíše černý penis, také sochu Spravedlnosti před Nejvyšším správním soudem, častěji známou pod názvem exekutor s pračkou. V neposlední řadě pak lze mezi netradiční podívanou zařadit speciální pamětní desku, která oslavuje sebe samu.

Základem městských kuriozit je bezesporu rovněž takzvaná žirafa, jinými slovy socha Markraběte Jošta Lucemburského. Z určitého úhlu připomíná, stejně jako orloj v centru města, falický tvar. „Ztvárnění markraběte Jošta na koni vyvolalo řadu diskusí. Hlavní vlastností Jošta totiž nebyla odvaha, jak ji má toto dílo symbolizovat, ale spíše diplomacie,“ uvedli tvůrci Internetové encyklopedie dějin Brna.

Historickou zajímavostí je koneckonců také legendární socha malého mužíčka, který vystrkuje svůj holý zadek z klenby jednoho z oken kostela svatého Jakuba v Rašínově ulici. Málokdo ale ví, že v okně není jen jeden mužíček, nýbrž dvě postavy. Neslušný mužíček je totiž vytesán v družném obětí s neslušnou ženuškou.