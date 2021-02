Pravidelně tam řeší problémy s lidmi bez domova. V budoucnu se má současný neutěšený stav železničního prostoru u autobusového nádraží v Benešově ulici v centru Brna zásadně změnit. „Každý den ráno odtud naše bezpečnostní služba vyhání bezdomovce,“ postěžoval si ředitel firmy Brno new station development Ivo Vrzal.

Společnost má lokalitu za nádražím u Grandu v nájmu od Českých drah a vlastní také předkupní právo. Developer tam chce vytvořit novou odpočinkovou zónu.

Kromě zeleně plánuje i budovu s kancelářemi a byty. Naráží ale na problémy s územním plánem. „Počítá se tam pouze se zelení. Ale podle nás je to špatně, protože jen kvůli tomu tam lidé chodit nebudou. A lokalita bude i dál opuštěná,“ míní Vrzal.

Představitelé města už delší dobu počítají, že v území vznikne nový park se zelení. „Je to uprostřed města, dlouhodobě tam parky extrémně chybí. Zvlášť v části směrem k Zábrdovicím a Špitálce. Zbavovat se dalších ploch zeleně je špatně. Nebráním se tomu, aby tam vzniklo něco výhodného pro ně i pro město. Stoprocentně podporuji, aby se s územím skutečně pohnulo a začalo se revitalizovat. Na druhou stranu ale nemůžou přijít s tím, že teď budeme rušit nejdůležitější plochy zeleně v centru města,“ uvedl brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Podívejte se, jak místo nyní vypadá a jak se může proměnit:

Oproti současné rozloze budov tam podle projektanta Matěje Kulíka z Brno new station development nové objekty nepřibudou. „Zachováváme tam poměr zastavěné plochy,“ ujistil.

Investor kvůli plánům podal připomínku k návrhu nového územního plánu. Jednal i s Chvátalem. Jasno chce mít ideálně do roka.

Přeměna lokality u Grandu

- Firma Brno new station development chce přeměnit současný zanedbaný prostor u autobusového nádraží v Benešově ulici v odpočinkovou zónu, kde lidé najdou park i budovu s kancelářemi a byty.

- Současný územní plán města i návrh budoucího tam umožňuje pouze vznik parku.

- Investor si chce budoucí využití lokality vyjasnit se zástupci města. V opačném případě plánuje zrekonstruovat tamní haly a pronajímat je, což údajně znemožní přeměnu oblasti na příští roky.

Konkrétní přeměna území může podle Chvátala vzejít z odborné debaty s architekty nebo architektonické soutěže. „Na jejím základě by se pak dala udělat změna územního plánu, ale až jako samostatná změna, ne to nyní měnit v novém územním plánu,“ podotkl.

Pokud se brzy neujasní další využití místa, plánuje tam investor rekonstrukci hal, které by mohl do budoucna pronajímat firmám například jako skladovací prostory. „Pokud do nich budeme investovat a zrekonstruujeme je, tak se s lokalitou minimálně deset let nic dít nebude,“ sdělil Vrzal.

Okolí nádraží je z hlediska chování bezdomovců nejproblematičtější v Brně. Strážníci tam podnikají dva tisíce kontrol za měsíc. „Před hlavním nádražím, v Benešově ulici a přilehlých místech řešíme nejvíc přestupků. Je to proto nejkontrolovanější místo,“ sdělil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.