Díky práci kurýra má Brno projeté křížem krážem. Řidič Ondřej Havlíček proto už ví, kde může čekat kolony. „Nejčastěji se zaseknu na velkém městském okruhu v Žabovřeské, u kasáren v Židenicích a Galerie Vaňkovka. Obecně na hlavních tazích ve městě,“ řekl. Podle nejnovějších údajů dopravního indexu společnosti TomTom mu, stejně jako tisícům dalších, loni kolony prodloužily čas strávený za volantem o dvaadvacet procent.

V ranní špičce se šoférům půlhodinová jízda protáhla o deset minut, v odpolední o dvanáct. A jak ukazují data, mohou být ještě rádi. Ve srovnání s rokem 2019 jde o osmiprocentní pokles. Tehdy řidiči trčeli v autech kvůli husté dopravě dokonce o třicet procent času navíc.

Podle krajského koordinátora Besipu Pavla Čížka se do provozu v Brně promítá každá rekonstrukce. „Způsobí ne přímo jeho kolaps, ale rozhodně zhoršení dopravní situace. Vidět je to v Žabovřeské, kde když v novém úseku fungovaly v každém směru dva pruhy, byla propustnost velmi dobrá, fronty malé. V okamžiku, kdy se doprava z jedné strany zúží do jednoho pruhu, narůstají kolony i čekací doba,“ uvedl.

Na rozdíl od roku 2019 skončilo Brno v indexu až za Prahou, kde řidiči loni strávili v autech kvůli zácpám ještě o procento času víc.

Množství průměrného času, který museli řidiči loni v autě vytrpět navíc, překvapilo představitele spolku Brno autem. „Poslední rok se potýkáme s koronavirem. Kolony jsem absolutně nezaznamenal. Čekal bych, že loňský rok byl kvůli epidemiologické situaci extrémně dobrý,“ reagoval místopředseda spolku David Pokorný.

Kvůli kolonám se často zdrží také cestující některých autobusových a trolejbusových linek. „Nejčastěji naše vozy nabírají zpoždění v oblasti velkého městského okruhu u Tomkova náměstí a židenických kasáren. Jedná se o trolejbusy linek 25 a 26 a okružní linky 44 a 84. Pak také v Opuštěné, Hladíkově a Ostravské ulici, kde se zdržení týká linek 47, 49, 77, 84 a 44,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

S dopravními komplikacemi musí řidiči v Brně asi už od léta počítat u Tomkova náměstí, kde začne stavba části městského okruhu. Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl i kvůli tomu očekává, že letošní rok bude v provozu horší než loňský. Připomněl zároveň, že bez velkých dopravních staveb se situace k lepšímu ve městě neposune. Kromě nich však musí dělníci v Brně opravovat zastaralá potrubí, které se na mnoha místech blíží stáří jednoho století. Jejich oprava také ovlivňuje provoz na silnicích.

Zásadně snížit čas trávený v kolonách může podle Kratochvíla i odborníků dostavba částí městského okruhu. Momentálně stavbaři dokončují první úsek v Žabovřeské, od začátku roku pracují na druhém, v letních měsících se pak pustí do částí u Tomkova náměstí a Rokytovy ulice. „Jednoznačně pomůže také dokončení dalších dopravních staveb ve městě, například Plotní, i mimo něj, třeba R43 či jižní propojení D52 a D2. Dále určitě zkapacitnění D1, chytrá infrastruktura v podobě semaforů a vybudování parkovišť typu Park and Ride s rozumným napojením na městskou hromadnou dopravu," vyjmenoval za českou komunitu navigace Waze Martin Kolář.

Možnou cestou v tomto směru může být i pozitivní motivování řidičů, aby dávali přednost městské hromadné dopravě. „Její preference mi dává smysl. Musím pochválit, že v Brně máme hromadnou dopravu na světové úrovni. V jakémkoliv zahraničním městě, které navštívím, ji mají horší nebo srovnatelnou," poznamenal Pokorný s tím, že ke zlepšení dopravní situace přispívá i lepší koordinace uzavírek.

Dopravní index TomTom

- Každý rok jej zveřejňuje společnost TomTom vyrábějící například navigace.

- Brno se loni umístilo na 167. místě mezi 416 městy z celého světa, skončilo za Prahou a před Ostravou.

- Řidiči v Brně strávili za volantem kvůli kolonám v průměru o 22 procent času víc.

- Nejhorším dnem bylo kvůli zácpám loňské 8. září.

- Nejhorším časem v týdnu pro cestování byl pátek mezi třetí a čtvrtou odpoledne.

OLDŘICH HALUZA

BARBORA PEŠTÁLOVÁ