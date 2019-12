Od neděle už nemusí Nikola Vondálová z Břeclavska utíkat na autobus číslo 61, který ji z centra Brna dovezl na dolní nádraží. Její vlak po roce zastaví na hlavním nádraží. „Když jsem nestíhala, tak jsem vždy na výluku nadávala,“ vzpomíná.

Rozsáhlá rekonstrukce brněnského hlavního nádraží začala loni devátého prosince, v noci na neděli ji ukončí příjezd vlakového spoje z Prahy. „Nejvýznamnější byla oprava zabezpečovacího zařízení. Dále dělníci rekonstruovali dva památkově chráněné mosty a výhybky,“ shrnula mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová.

Dolní nádraží bude opět sloužit jako záložní. „Pokud nastane komplikovaná situace, řízení provozu může kdykoli operativně změnit trasu osobních vlaků z Tišnova do Břeclavi právě přes dolní nádraží,“ dodala.

Vlaková výluka na brněnském nádraží

- odkdy dokdy: 9. prosince 2018 – 15. prosinec 2019

- co: rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, přestavba dvou historických mostů, část staničního kolejiště s více než dvacítkou výhybek

- kde vlaky končily: dolní nádraží, Židenice a Královo Pole

- změna jízdních řádů: od 15. prosince 2019 do 12. prosince 2020

- největší novinky: návrat železniční dopravy do Židlochovic, soukromí dopravci tam, kde dřív lidé využívali jen České dráhy

Brňanka Sára Dvořáková oceňuje, že už tam při svých cestách do Prahy nemusí. „Vypadalo jak v rozvojové zemi. Když měly vlaky zpoždění, tak se tam hromadilo velké množství lidí na malém prostoru,“ postěžovala si.

Některé spoje v období výluky končily také v brněnských Židenicích. „Jsem rád, že je rekonstrukce u konce, ale především z toho důvodu, že se teď železničáři budou věnovat židenickému nádraží,“ připomněl budoucí velké opravy dopravního uzlu tamní starosta Aleš Mrázek.

Spolu s koncem roční výluky v sobotu naposledy vyjely některé spoje městské hromadné dopravy. „Týká se to linek náhradní dopravy P3, P6, E63 a E77. Autobus číslo 61 od hlavního nádraží pojede opět do Komárova,“ sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. Zastávku Dolní nádraží už vozy městské dopravy neobslouží.

Od neděle začne platit v kraji nový jízdní řád, o kterém Deník Rovnost už informoval. Jízdní řád bude platit do dvanáctého prosince příštího roku.

Po čtyřiceti letech se vrátí železniční doprava do Židlochovic na Brněnsku. Nově tam pojedou přímé vlaky z Brna. „Kromě toho v osobních a spěšných vlacích na území kraje bude při vnitrokrajských cestách platit pouze tarif IDS JMK,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Mezi Brnem a Bohumínem zase začne jezdit místo Českých drah soukromý dopravce RegioJet. Linka je prodloužená z hlavního nádraží až do Králova Pole. „Chápeme, že to bude pro všechny novinka. Pokud nastoupí cestující s platnou jízdenkou jiného dopravce, tak mu ji ještě do konce roku uznáme,“ ujistil mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.