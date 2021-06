Na brněnské hvězdárně v minulých měsících vznikly první tři díly seriálu. Vydávat se budou po týdnu. Hned první z nich je zasvěcen světovému astrofyzikovi Norbertu Wernerovi, který se na Masarykově univerzitě věnuje výzkumu černých děr.

Původem slovenský vědec Werner se s vesmírným výzkumem přesunul na Masarykovu univerzitu loni v létě, když získal unikátní grant Masarykovy univerzity MUNI Award in Science and Humanities. Už předtím se stihl zapsat do dějin astrofyziky svým objevem. Pozoroval totiž druhý největší výbuch ve vesmíru, hned po velkém třesku.

Další díly postupně vyjdou. Budou se věnovat třeba žabím kosmonautům a recyklaci moči nebo genetické leukémii, jejíž gen objevili vědci z brněnského výzkumného centra CEITEC. „V době depresivních covidových dní jsme chtěli zaznamenat důležitost vědy a hlavně výzkumníků, díky nimž svět zvládne i tuto krizi. A neměli jsme to tak těžké. Kamkoli jsme se rozhodli podívat, tam jsme potkali týmy lidí, kteří pandemii navzdory, měli touhu neustále měnit svět a posouvat jej dál. A to mi dodávalo naději, že nic není tak zlé, jak se může zdát,“ uvedl ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.