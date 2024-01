Prvenstvím ve střední Evropě se může nově pyšnit brněnská klinika reprodukční medicíny. Do procesu umělého oplodnění zapojuje díky unikátnímu softwaru umělou inteligenci. Systém lékařům pomáhá s výběrem nejvhodnějšího embrya pro zavedení do dělohy matky, odborníkům tak šetří množství času.

Větší šanci na otěhotnění mají ženy díky brněnské klinice reprodukční medicíny a tamnímu využití umělé inteligence. Ilustrační snímek. | Foto: Pixabay.com

Kromě unikátu v podobě využití umělé inteligence navíc instituce pracuje se speciálním algoritmem, který je zaměřený na výsledky podrobného genetického testování.

Cílem pracovníků kliniky je posunout s pomocí nového softwaru léčbu neplodnosti ještě dále a současně zvýšit úspěšnost celého procesu. „Umělá inteligence není nějaký autonomní nástroj, který ukáže na embryo a řekne, toto je to správné, nebo toto je to nejperspektivnější. Je to nástroj, který pomáhá v laboratoři specialistům hodnotit to, na co lidská kapacita časově nestačí,“ vysvětlila Deníku ředitelka brněnské kliniky reprodukční medicíny Repromeda Kateřina Veselá.

Doposud hodnotil kvalitu jednotlivých embryí odborník, výsledkem práce bylo následně jeho subjektivní posouzení stavu. Právě do tohoto procesu nyní umělá inteligence radikálně vstoupila.

„Již několik let máme v inkubátorech zavedené kamery, které pořizují časosběrné videozáznamy vývoje embrya. Ty nám umožňují sledovat celý proces od vzniku až do okamžiku, kdy je připraveno k transferu nebo zamražení. Nově se všechna data zanášejí do neuronální sítě programu, který je dovede objektivně vyhodnotit,“ popsala mechanismus lékařka a ředitelka kliniky.

Software, který původně pochází od izraelských vědců, nese název Chloe neboli Cultivating Human Life Through Optimal Embryos. Aby bylo hodnocení embryí co nejpřesnější, kombinují experti výsledky umělé inteligence s výstupy speciálního algoritmu. Ten o genetice embrya poskytuje mnohem detailnější informace. Hlavní výhody pak systém přináší zejména párům, které nemají dostatek kvalitních vajíček a embryí nebo jejich prognózu zhoršuje například vyšší věk.