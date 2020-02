/FOTOGALERIE/ Řidiči strávili v brněnských ulicích loni kvůli zácpám desítky minut za volantem navíc. Jejich zdržení bylo větší než u řidičů v Praze a Ostravě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Stulír Drahomír

Když Petr Konečný ráno sedne do auta, má často jediné přání: dostat se z Ostravské ulice do centra Brna v co nejkratším čase. Ten se ale v každý všední den prodlužuje popojížděním v kolonách. Podle řidiče Konečného je situace nejhorší v pondělí. „Ostravská ulice stojí někdy už od sjezdu na Židenice, pak se to táhne až ke Zvonařce. Několikrát se mi stalo, že cesta z dálnice D1 od Rohlenky byla o půlku času kratší než úsek od křižovatky s Olomouckou ulicí ke Zvonařce,“ řekl.