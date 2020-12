Z brněnského Komína míří pravidelně za sportem do Nového Lískovce. Za zhruba tři týdny se bude František Zelený kvůli tomuto cestování městskou hromadnou dopravou potýkat s potížemi. V Žabovřeské ulici totiž už 9. ledna začne zhruba dvouletá tramvajová výluka. „Jezdím linkou 1 do Pisárek a pak dál trolejbusem. Místo ní asi využiji autobusy jezdící po Veslařské v Jundrově,“ sdělil Zelený.

Výluku mezi zastávkami Bráfova a Pisárky si vyžádají dnes zahájené práce na stavbě druhé části tamního velkého městského okruhu. „Bude potřeba kvůli budování tramvajového tunelu a silniční galerie v místě stávající tramvajové trati. Výluka potrvá maximálně dva roky, po dobu výstavby tunelu,“ upřesnila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Linka 1 ukončí jízdu už v Pisárkách. „Dopravu do Komína a Bystrce zajistí posílené tramvajové linky 3 a 10. Ta povede na konečnou zastávku Ečerova v Bystrci. Nástupiště Bráfova a Stránského obslouží linka 11. Přepravu cestujících mezi zastávkami Vozovna Komín a Pisárky zajistí okružní autobusové linky 44 a 84,“ nastínila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Fakta výluky Lesnická



- Délka trati: 600 metrů dvoukolejně



- Termín: předpokládá se od 9. ledna 2021 do 19. září 2021



- Náklady: za DPMB 89 mil. Kč



- Provoz MHD: Tramvajová doprava bude přerušena od zastávky Jugoslávská na Lesnou. Náhradní doprava je rozdělena do několika tras a přestupních bodů mezi autobusovými a tramvajovými linkami, aby měli cestující zajištěnou dopravu z jednotlivých částí oblasti Brna-sever.

Tamní výluka práce dělníků na výstavbě druhé části okruhu urychlí o dva roky.

Od 9. ledna až do poloviny září zmizí soupravy také z Lesnické ulice. Čeká ji kompletní rekonstrukce. „Úplně opravíme tramvajový svršek, trolejové vedení a napájecí kabely. Zastávky Tomanova a Zemědělská budou nově bezbariérové a vybavené elektronickými panely pro lepší informovanost o spojích a mimořádných událostech,“ přiblížil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Ulici čeká také rekonstrukce kanalizace a vodovodu, získá také nové osvětlení. Na závěr se přidá i výměna chodníků a povrchů vozovky. Práce mají stát téměř 190 milionů korun.

Než se lidé novinek dočkají, musí zvládnout výluky. Od zastávky Jugoslávská až na sídliště Lesná nepojedou v době oprav linky 9 a 11. „Náhradní dopravu rozdělíme do několika tras a přestupních bodů mezi autobusy a tramvaje, abychom cestujícím zajistili dopravu z jednotlivých částí oblasti Brna-severu,“ dodala Tomaštíková.

Třeba tramvaj linky 9 pojede z Jugoslávské do Štefánikovy čtvrti stejně jako současná linka 5. Naopak linka 11 do okolí Lesnické nezamíří vůbec. Sídliště Lesná obslouží z východní strany autobusy linky 46 jedoucí k Dětské nemocnici. Obyvatelé západní strany sídliště využijí linky 57 a x9.

Fakta výluky Žabovřeská



- Z důvodu výstavby velkého městského okruhu a přeložky tramvajové trati do přilehlého tunelu bude přerušen provoz mezi zastávkami Pisárky a Bráfova.



- Termín: od 9. ledna 2021 přibližně 2 roky



- Provoz MHD: Tramvajová linka 1 bude zkrácena a ukončena v Pisárkách, dopravu do Komína a Bystrce zajistí posílené tramvajové linky 3 a 10, linka 10 bude ve směru od Stránské skály / Geislerovy vedena od Hlavního nádraží nově přes Malinovského náměstí – Českou a přes Žabovřesky a Komín až do Bystrce na konečnou zastávku Ečerova, místní obsluhu zastávek Bráfova a Stránského a jejich propojení s přestupním bodem Vozovna Komín zajistí tramvajová linka 11 v trase Bráfova – Komín, smyčka, přepravu mezi zastávkami Vozovna Komín a Pisárky zajistí okružní autobusové linky 44 a 84, které budou v úseku Vozovna Komín – Mendlovo náměstí posíleny operativním vkládáním dalších autobusových spojů na základě pokynu pracovníků dispečinku.

Od jarních měsíců se budou lidé potýkat s komplikacemi také kvůli opravě kolejového trojúhelníku Semilasso. Do konce srpna tam dělníci vymění kolejový rošt za moderní, snižující hlučnost souprav. „V současné době se tam kvůli nedostatečné osové vzdálenosti nemohou míjet tramvaje v zatáčce od Semilassa ke královopolskému nádraží. Při rekonstrukci technicky upravíme křížení tak, aby mohly vozy místem projíždět souběžně,“ uvedl Havránek.

Omezení čeká cestující po etapách. Mezi dubnem a červnem nepojedou soupravy ke královopolskému nádraží. „Linku 6 odkloníme do vozovny Medlánky. V červenci přerušíme provoz tramvajových linek do Řečkovic, linka 1 pojede do zastávky Královo Pole, nádraží," uvedla Tomaštíková.

Kromě výluk se cestující hromadnou dopravou v Brně v příštím roce dočkají i dobrých zpráv. „Za klíčové pro Brno považuji v příštím roce dokončení tramvajové trati v Plotní ulici, která významně zlepší úroveň cestování v této oblasti,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Doplnila, že představitelé města plánují pro příští rok investovat do projektů dopravního podniku necelých 1,3 miliardy korun. Zahrnou třeba i jarní rekonstrukci tramvajové smyčky Komárov.

Podle informací od správce stavby projektu Tramvaj Plotní mají tramvaje ulicí projíždět od začátku července. V příštím roce náklady na tamní práce dosáhnou šedesáti milionů korun.

Pokračovat budou práce na vybudovaní tramvajové trati z Osové ulice ve Starém Lískovci k univerzitnímu kampusu. Trať musí dopravní podnik dokončit do konce roku 2022. V příštím roce zhotovitel dokončí hrubé práce na stavbě tunelu, kde od jara bude pokládat koleje.

Stavba omezí provoz tramvají mezi zastávkou Švermova, respektive Celní a Starým Lískovcem. V květnu a červnu a poté v září skončí linky 6 a 8 ve smyčce Švermova. „O letních prázdninách obě linky odkloníme z Celní do smyčky Ústřední hřbitov," doplnila Tomaštíková.

Po smontování v ústředních dílnách dopravního podniku zamíří příští rok do brněnských ulic devět nových tramvají Drak. Dopravní podnik také pořídí třináct kusů kloubových autobusů Solaris.