Brno ozářil ohňostroj na téma spaghetti westernů. Podívejte se

Druhý soutěžní ohňostroj rozzářil nebe nad brněnským Špilberkem. Za doprovodu hudby ze známých westernů mohly tisíce lidí po celém Brně shlédnout barevné efekty nad nasvíceným hradem.

Once Upon a Time in the West, známá melodie z tohoto westernu, vytvářela podkres pro ohňostroj odpalovaný z brněnského Špilberku. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Italský hudební skladatel Ennio Morricone, světová ikona filmové hudby, vedle Oskara, Zlatého Globu, Zlatého lva, držitel snad všech možných ocenění, zkomponoval scénickou hudbu pro několik set filmových projektů. Zřejmě nejznámější jsou skladby ke spaghetti-westernům jako „Tenkrát na Západě" nebo „Hodný, zlý a ošklivý", kde zároveň vyniká unikátní styl komponování, plný neobvyklých motivů a zvuků. Ennio Morricone své kompozice rád nahrával s českými hudebními tělesy a právě spolupráce s Českým národním symfonickým orchestrem mu přinesla Oskara za filmovou hudbu k filmu „Osm hrozných". Ve výběru skladeb se vedle původního zpracování motivů objeví i moderní interpretace skladby Chi Mai, ústředního tématu francouzského filmu „Profesionál". Netradiční vizuální podoba ohnivého představení na Morriconeho hudební podklad vznikla ve společném projektu designérů Rakouska, Německa a Česka. Autory jsou Christian Czech, Renzo Cargnelutti, Jan Neděla a Jaroslav Štolba