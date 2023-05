/VIDEO/ Čtyři nové destinace čekají na cestující z brněnského letiště. Ti se tak kromě několika obnovených, jako je kanárský ostrov Fuerteventura, španělská Murcia, řecká Kavala, Lamezia Terme v italské Kalábrii a egyptská Taba, poprvé přímo z jihomoravské metropole podívají na Madeiru, do Černé Hory, Albánie nebo řeckého Volosu.

Radek Lang, vedoucí přepravního provozu brněnského letiště a Kateřina Pavlíková, mluvčí cestovní kanceláře Čedok. | Video: Deník/Tereza Hálová

„Jsme rádi, že cestovní kanceláře zareagovaly na rostoucí zájem o letecké dovolené a cestující mají v letošním roce možnost využít širší nabídku destinací z Brna. Aktuálně máme v letovém řádu devětadvacet destinací, z toho dvě jsou celoroční a zbylé sezónní, kam jsou zahrnuty pravidelné linky i charterové lety. Díky aktivitě cestovních kanceláří a reakci na poptávku letos nabízíme čtyři nové destinace, dalších pět je obnovených po několikaleté přestávce, a to nejen té covidové. Například do Taby se létalo z Brna naposledy v roce 2010. Všechny ostatní tradiční destinace budeme navíc vypravovat ve více rotacích,“ uvedl vedoucí přepravního provozu Radek Lang.

Podle odhadů by tak brněnské letiště v počtu odbavených cestujících mělo v letošním roce překročit historický rekord. Číslo by se mělo přehoupnout přes hranici šest set tisíc cestujících za rok, což je více než v roce 2011, kdy byl počet cestujících v brněnských Tuřanech nejvyšší. Rekordní sezónu očekává i tuzemská cestovní kancelář Čedok, která z Brna bude létat do dvaceti destinací, nově například na zmíněnou Madeiru. Dosud nejúspěšnější byl pro ni ten loňský, jen o zájezdy z Brna je však letos o pětaosmdesát procent vyšší zájem než v minulém roce. Cestovní kancelář tak bude mít na brněnském letišti k dispozici vlastní letadlo.

„Nejedná se už zdaleka pouze o odloženou poptávku z doby pandemie. Zájem o cestování tu byl vždycky a je čím dál větší. Promlouvá do toho větší nabídka destinací i kapacita dalších letů, které nejsou jenom naše charterové. Důvod, proč cestující preferují regionální letiště, je blízkost bydliště, ale i výhodnější parkování, rychlost odbavení a také nemusí mít strach, že se na větším letišti ztratí,“ vysvětlila mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková.

Podle ní navzdory očekávání Češi na dovolené nešetří. I přes všudypřítomné zdražování tak zůstávají v segmentu čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů s možností all inclusive. Zájem mají ale i o drahé fakultativní výlety, pronájem aut či služeb v podobě sportovních a adrenalinových zážitků. Často vyhledávané jsou i hotely pouze pro dospělé, nebo naopak ty určené pro děti.

„Dalším trendem je dovolená na míru, která je o něco dražší než běžná dovolená. V takovém případě zařizujeme individuální zájezd v termínu, který se hodí klientovi. Využívá se pravidelných linek, které kombinujeme s ubytováním v některém z našich hotelů. Pokud si tedy někdo nevybere z nabídky naší cestovní kanceláře, může si zvolit i takovou destinaci, kam nelétá charterový let,“ dodala Pavlíková.

Češi přitom nešetří ani na doplňkových službách. Chtějí mít například možnost zvolit si konkrétní sedadla v letadle, přikupují si catering a zájem je i o vyšší cestovní třídy.