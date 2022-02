Byli jsme v neprůstřelných vestách, říká o Ukrajině šéf znojemské charity Adámek

Před lety už lidem na Ukrajině osobně pomáhal, to když se tam konaly první nepokoje kvůli tlaku z Ruska. Teď by tam bez váhání ředitel znojemské Charity Evžen Adámek vyrazil znovu. Zatím mu to ale situace neumožňuje. „Rád bych jel, ale po dnešku se ještě nechystám, asi bych teď moc nepomohl. Pustili jsme se ale s celostátní Charitou do organizování veřejné sbírky na pomoc tamním obyvatelům,“ zmínil ve čtvrtek Deníku Rovnost Adámek.

Evžen Adámek | Foto: Se souhlasem Evžena Adámka

Přímo v linii takzvaného dotyku se před osmi lety pohyboval . „Pomáhali jsme i finančně chudým rodinám, starým a nemocným lidem. Pokud bude potřeba, vrátíme se tam jakmile to bude možné,“ přiblížil Adámek. Válečné útoky pozoroval na východu Ukrajiny už v listopadu loňského roku při své návštěvě ve městě Ščasťa, jehož obyvatelé se teď ocitli na nově vytvořené hranici s Dombasem. „My jsme tam chodili v neprůstřelných vestách a helmách. Lidé tam nikdy nevěděli, odkud přiletí granát nebo střela. Se situací se nesmířili, ale je překvapivé, jak se s tím nebezpečím naučili žít. Jedna učitelka mi vyprávěla, jak šla parkem a začaly kolem ní létat granáty. Říkala si, co prý má dělat, na výběr moc neměla. Tak jsem šla dál,“ slyšel jsem,“ podělil se o bezprostřední zkušenost Adámek. Okupanti, jděte domů. Znojemští zahalili sochu rudoarmějce do barev Ukrajiny Nyní se svými kolegy řeší, jak dostat peníze ze sbírky na Ukrajinu k lidem. „Banka v Lysyčansku, kam jsme dřív peníze posílali, je zavřená, jinde nebude situace lepší. Lidé vzali nohy na ramena a utíkají na západ, dál od válečného konfliktu,“ popsal Evžen Adámek, šéf znojemské charity, který začal bez prodlení činit konkrétní kroky k pomoci ukrajinským obyvatelům, jež boje postihnou.