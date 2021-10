„Přirozený porod vyžaduje především klid a pocit porozumění založený na vzájemné důvěře mezi ženou a porodní asistentkou. Porod za takových podmínek se pak stává hlubokým a emocemi nabitým zážitkem, který si v sobě rodiny nesou po celý život. Naším cílem je, aby tento zážitek byl co nejlepší,” shrnuje Kameníková.

Chod Centra je v současné době zasazen do provozu porodnice na obou pracovištích: Bohunice a Obilní trh. V nové budově porodnice FN Brno se již počítá se samostatnými prostory, uzpůsobenými chodu Centra. Centrum vedou porodní asistentky v čele s PhDr. Miloslavou Kameníkovou. Jedná se o vyvrcholení její celoživotní práce směřující ke kultivaci porodnické péče.

