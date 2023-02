Nová tisícikoruna má přítisk bankovkového kolku a výročního loga. „Bankovku je možné získat od dnešního dne do rozebrání zásob. Kromě Brna si ji mohou zájemci vyměnit osobně na pracovištích České národní banky v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové a Ostravě," uvedli zástupci banky na Twitteru. Pokladní hodiny jsou od půl osmé ráno do čtyř hodin odpoledne. Jeden člověk může vyměnit maximálně pět bankovek.

Někteří lidé vnímají pořízení pamětní bankovky jako investici. Například Lada Sádlíková, která ve frontě stojí se dvěma dětmi v dvojkočárku. „Bankovky chceme vyměnit jako investici pro naše děti. Už teď se údajně prodávají na internetu za dvojnásobek," popisuje mladá maminka. Ve frontě vystřídala manžela, který musel odejít do práce. Ke vstupu do budovy už ji dělí jen pár metrů.

Ne každý ale má to štěstí, dlouhá řada lidí se vine kolem celé budovy České národní banky, zatáčí podél ní na Malinovského náměstí táhne se přes celou Jánskou ulici. Tam navíc tvoří smyčku. Jen chůze od začátku fronty na její konec trvá pět minut. Další lidé stálé přicházejí. „Momentálně zvažujeme uzavření fronty z kapacitních důvodů," sdělila mluvčí České národní banky Denisa Všetíčková.

Přílivu dalších lidí do front u ústředí České národní banky v Praze a v Hradci Králové se ve středu dopoledne snažili pracovníci zamezovat. V Brně se tak stalo deset minut po jedenácté. „Prosíme čekající, aby se řídili pokyny bankovní policie České národní banky a Policie České republiky," sdělili pracovníci České národní banky na jejím webu. Nově příchozí zájemce o výměnu bankovek policisté informovali o tom, že již nebudou odbavení. Podle informací operátorky, které upřesnila na dotaz Deníku Rovnost se tak rozhodli na základě propočtů ohledně propustnosti pokladen. Další klienty by již do čtyř hodin odpoledne nezvládli obsloužit.

Jedinečná tisícikoruna se nabízí na internetu za dvojnásobek, někde dokonce za pětinásobek, nebo ještě dráž. V předprodeji si ji už několik lidí za podobnou cenu opravdu koupilo, například na Aukru. Za vystání fronty si někteří lidé vydělají i třicet tisíc.