O zbavení se rozlehlé budovy v Nádražní ulici, která je navíc ve špatném stavu, uvažuje Česká pošta již několik let. Zatímco v roce 2017 byl ve hře pronájem prostor, nyní je nejreálnější variantou prodej budovy.

„Budova je z větší části nevyužitá, nyní v ní působí pouze pošta, a celkově není v dobrém technickém stavu. Variant, co s ní, je několik, z nichž nejpravděpodobnější je, že bychom objekt prodali," potvrdil Deníku Rovnost mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Ze strany České pošty jde zatím o plán, kupce na budovu nemá, stejně tak teprve připravuje schůzku s vedením Brna.

Do pobočky pošty v Nádražní ulici denně míří množství Brňanů i přespolních. Navíc jde o pobočku s nejdelší otevírací dobou v Brně. O její budoucnost se tak lidé bojí. Již v roce 2015 Brňané přišli o jednu pobočku v centru města, když Česká pošta pronajala svou budovu v brněnské Poštovské ulici a pobočka pošty z ní zmizela. „Budova v Nádražní je hrozná, ošklivá, nepříjemná. Je to ale po ruce, když člověk něco potřebuje vyřídit. Stavuji se tam cestou na nádraží nebo z nádraží. Bylo by nepříjemné, kdyby pošta od hlavního nádraží zmizela a musela bych jezdit nevím kam," komentovala třeba Miroslava Viktorová, která do Brna pravidelně dojíždí.

Lidé se ale podle Vitíka nemusí bát, že by s prodejem budovy v Nádražní přišli o pobočku pošty. „Platí, že v dané lokalitě, v případě prodeje objektu v Nádražní, zachováme poštovní služby. Kde by byly náhradní prostory, zatím nevíme, není jasné, jestli to bude přímo v Nádražní nebo pár desítek metrů od stávající pošty. Určitě to ale nebude kilometr daleko, tak abychom zachovali poštu v dané lokalitě," ujistil Vitík.

Prodej budovy v Nádražní ulici je navíc podle něj spíše výhledový. „Vzhledem k tomu, že nemáme ujasněné, kde by byly náhradní prostory pro pobočku pošty z Nádražní, natož, aby byly zasmluvněné, k prodeji a přesunu určitě nedojde v řádu týdnů," poznamenal Vitík.

Od případného nového majitele bude objekt v Nádražní ulici vyžadovat řadu oprav. Budoucí vlastník se ale musí připravit na to, že jej čeká množství papírování. Budova je totiž památkově chráněná. „Budova pošty v Nádražní je kulturní památkou a v takovém případě se veškeré plánované zásahy do objektu řeší ve správním řízení," poznamenal ředitel brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Budova navíc bude vyžadovat řadu investic. „V případě tohoto objektu to však zřejmě nebude v souvislosti s památkově chráněnými hodnotami, ale s celkovým stavebně-technickým stavem budovy. Jde o objekt, který má deficit investic v posledních desetiletích, takže tam vznikl určitý dluh, který musí být nějakým způsobem zplacen," poznamenal Vácha.

Funkcionalistická budova vznikla v letech 1937 až 1938 na místě bývalých hradeb a hradebního příkopu. „Kvůli špatnému podloží byla stavba dosti problematická, ve spolupráci se statikem Boleslavem Bloudkem byl proto navržen dvoupatrový železobetonový suterén zajišťující pevné základy,“ popsala Lucie Valdhansová v brněnském architektonickém manuálu.