Vyzkoušet si, jak vypadá práce v sadu, ochutnat meruňky přímo ze stromu a jako bonus si ještě bedýnku vlastnoručně očesaných sladkých plodů odnést domů. Po samosběru jahod či levandule se na jižní Moravě rozjíždí další trend. Samosběr meruněk.

Sběr meruněk. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Naplno se do něj letos chce pustit například sadař Jan Krejčiřík z Velkých Pavlovic na Břeclavsku. „Se samosběrem máme částečně zkušenost již z dřívějška. Tehdy se nám to osvědčilo. Odrůdy, které kvetly špatně, a na kterých předpokládáme nižší úrodu, si zvládneme posbírat sami. Ovšem na větší polovině sadů, na které máme odrůdu velkopavlovických meruněk, bychom umožnili samosběr. Jedná se asi o pět hektarů spíše původních sadů s menší hustotou stromů, které jsme zdědili z bývalého zemědělského družstva,“ potvrdil sadař s tím, že velkopavlovické meruňky se sice nejvíce hodí do džemů a na pálení, ale vynikající jsou i jen tak k jídlu.