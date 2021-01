/FOTOGALERIE UVNITŘ/ Až děsivé mrazení vyvolávají náhody, které se pojí s postupným odhalováním donedávna skrytého dědictví předků v Milovicích na Břeclavsku. Tím jsou rozsáhlé a z části neprobádané historické chodby, které již více jak deset let po prvním zřícení místním ubírají na spánku.

Podložení sklepního prostoru. | Foto: Obec Milovice

Naději nyní obec upíná k jejich konzervaci. „Podle odborníků by bylo možné se do chodeb navrtat a vylít je popílkovým betonem. Tím by se chodby nezničily, ale zakonzervovaly by se pro příští generace. A my bychom měli jistotu, že se nám nesesype celá obec, která je velice pravděpodobně chodbami protkaná," uvedla starostka Veronika Blanářová.