V historické sýpce komunitní centrum s velkým sálem, ve vedlejším areálu pak park, plochy pro trávení volného času, domov pro důchodce a zřejmě i další menší zástavba. Pro šestihektarovou plochu bývalého cukrovaru ve Šlapanicích na Brněnsku plánují místní nové využití. Jeho přesnější podobu určí urbanisticko-architektonická soutěž, kterou v nejbližší době vyhlásí představitelé města.

Soutěžící se musí ve svých návrzích vypořádat s několika jejich požadavky. „Chceme tam volnočasové plochy navazující na nábřeží Říčky, se kterou areál přímo sousedí. Potřebujeme tam umístit parkování, protože se jedná o lokalitu v centru města a ve staré zástavbě se nové těžko hledá. Dále bydlení pro penzisty nebo plochy pro sport,“ nastínila šlapanická starostka Michaela Trněná.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkDoplnila, že v lokalitě zřejmě vznikne i nové bydlení. „Neměla by to být masivní zástavba, ale něco v menším měřítku určitě ano. Měla by zapadat do okolní staré zástavby,“ nastínila Trněná.

V budoucnu se počítá s tím, že areál nabídne i prostory pro komerční využití, aby do lokality nacházející se v centru města mířili i lidé, kteří tam nebydlí. Už nyní se nedaleko od tohoto místa nachází například zdravotní středisko.

Nový život pro sýpku

Nové využití získá historická sýpka z roku 1911, která se nachází v těsném sousedství areálu. I s ní musí soutěžící ve svých návrzích pracovat. Její prostory zahrnou například volnočasové centrum se společenským sálem. Ten dosud ve městě chybí, místní pro akce musí využívat sokolovnu nebo orlovnu. V plánu je také restaurace, která zapadne do budoucího nového centra Šlapanic. Vzniknout tam podle Trněné může dokonce městský minipivovar. „Moc se nám líbil nápad, že by se každý Šlapaňák mohl stát podílníkem podniku,“ vysvětlila Trněná. Upozornila zároveň, že ke splnění této myšlenky je v současné době daleko.

Na nejbližším jednání budou zadání soutěže schvalovat šlapaničtí zastupitelé. „To, co v areálu cukrovaru budujeme, je během na deset, dvacet let. Potřebujeme zajistit kontinuitu rozhodování, aby v momentě, kdy se vymění zastupitelstvo, nedošlo k tomu, že se někdo začne rozhodovat úplně jiným způsobem. Proto tuto záležitost projednáváme na zastupitelstvu,“ řekla Trněná.

Porota do soutěže napřímo vyzve tři uchazeče, další tři vybere na základě zaslaných portfolií. Jedná se tedy o užší soutěž, a to dvoufázovou. „Po první porota některé soutěžící může vyřadit. Postupující kandidáti pak dostanou možnost návrhy upravit na základě doporučení,“ uvedl urbanista a člen komise územního rozvoje Šlapanic Petr Buryška. V pátek se konalo ustavující zasedání poroty.

Výsledky soutěže za rok

Výsledky soutěže budou podle Buryšky známé zhruba za rok. Následná postupná proměna areálu v nové centrum města začne po ukončení monitorování sanovaného území v roce 2026 a bude záležitostí na desítky let.

Soutěžící musí brát na důsledky průmyslové minulosti areálu ve svých návrzích ohled. „Při projektování si musí uvědomit, že pracují s územím, které je postihnuté starou ekologickou zátěží. Po ukončení sanačních prací se dosáhne takových limitů, které umožní nějakým způsobem území využívat. Při projekci musí uvažovat nad tím, že neplánují na zelené louce, ale pro budoucí výstavbu mají omezení definovaná výstupy analýzy rizika a sanačním projektem,“ sdělil Jiří Kamas z firmy EPS biotechnology, který dozoruje projekt sanace.

Původně soukromý areál odkoupilo město v roce 2017 od firmy ICEC. Od ministerstva životního prostředí pak získalo dotaci na odstranění staré ekologické zátěže. Tyto práce začaly v prosinci 2019, potrvají do konce roku 2023. V nejbližších týdnech mají skončit práce na odtěžení kontaminovaných půd, které si vyžádalo mimo jiné demolici několika budov v centrální části areálu. „Tam je odstraněna kontaminace do čtyř metrů pod terénem,“ zmínil Kamas.

Až do konce projektu sanace pokračuje čištění podzemních vod a podloží. V minulosti je silně znečistila výroba dehtu, která kvůli nepříznivému dopadu na životní prostředí skončila v roce 1962. Následně areál do devadesátých let sloužil pro papírny. Původní cukrovar tam vznikl v roce 1872, fungoval zhruba šedesát let.