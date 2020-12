Covidu navzdory! Napříč Krasem: Ušlapaný kilometr, koruna na dobročinné účely

Pravidelně už dvacet let vyráží parta lidí na vycházku Moravským krasem. Vždy 29. prosince ji čeká zhruba patnáctikilometrový výšlap do přírody. Opečou si klobásy, popřejí zdraví a pohodu do nového roku, stráví krásný den s přáteli na čerstvém vzduchu. Nechybí domácí guláš a tombola.

Dvacet let vyráží parta lidí na vycházku Moravským krasem. Vždy 29. prosince a zvládla zhruba patnáctikilometrový výšlap do přírody. Tradici nepřeruší ani letošní epidemie koronaviru. Ale do terénu vyrazí zájemci na vlastní pěst. FOTO: | Foto: Deník / Redakce

Tradici nepřeruší ani letošní epidemie koronaviru. Ale do terénu vyrazí zájemci na vlastní pěst. Covidu navzdory. V různých lokalitách po republice nebo dokonce i v zahraničí. Jejich ušlapané kilometry navíc podpoří dobročinné projekty. Covidu navzdory



* www.e-vychazka.cz



* Termíny: 20. 12., 29. 12. a 3. 1.



* Vyhodnocení akce: 11. 1. 2021 „Zájemci o tradiční vycházku se mohou přihlásit na internetové stránce e-vychazka.cz. Stačí pod přezdívkou. Do formuláře naplánují cíl s délkou trasy a tím inspirují i ostatní. Po návratu doplní počet skutečně ušlapaných kilometrů a počet lidí. Mohou vyrazit kdekoliv po České republice a klidně i v zahraničí. Uvítáme pak samozřejmě také fotografie, ze kterých uděláme fotoknihu,“ uvedl organizátor dosavadních výšlapů na Blanensku Vlastimil Chládek. Rozpočet Blanska? Peníze se našly pro opravy silnic i na přístavbu školy Přečíst článek › Turisty zároveň vyzval, aby při vycházkách dodržovali platná nařízení a opatření spojená s epidemií koronaviru. Kdo nebude mít čas na výlet 29. prosince, může do terénu vyrazit už s předstihem 20. prosince nebo naopak až 3. ledna. V tuto chvíli je na webu naplánováno už kolem 25 tras s celkovou délkou přes 1 300 kilometrů. „Jaroměr – Kuks – Jaroměr. Délka vycházky dvanáct kilometrů. Klidná trasa po cyklostezce. Na Kuksu je vždycky krásně,“ napsal na stránkách například Vladimír Velecký. Rozvoz během pandemie: Jihomoravané dávali velká "dýška". U jídla vedla pizza Přečíst článek › V minulosti navštívili výletníci na Blanensku v závěru roku například Punkevní jeskyně, blanenský zámek nebo bývalý vápencový lom Velká Dohoda. Letos má výšlap charitativní rozměr. Podnikatel Vlastimil Chládek věnoval na dobročinné účely na účet akce 50 tisíc korun. Za každý turisty ušlapaný kilometr pak jeho firma přidá na účet další korunu. „Konečnou částku potom věnujeme na konkrétní pozitivní záměr. Jednu třetinu částky blanenskému Domovu Olga, který se stará o mentálně postižené lidi. Druhá třetina pak poputuje na odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku. Tam pomáhají pacientům s onemocněním dýchacích cest i lidem s duševními onemocněními. Zajišťují následnou a dlouhodobou lůžkovou péči,“ vysvětlil Chládek. Zbývající třetina z výtěžku pak podpoří Nadační fond Vrba, který pomáhá ovdovělým rodinám s dětmi. Pokud celková částka přesáhne 60 tisíc korun, daruje firma peníze další charitativní organizaci. S jejím výběrem mohou pomoci sami turisté.

Darujte ověřené místní informace. Digitální předplatné Deník.cz můžete svým blízkým pořídit již od 249 Kč. Více informací zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu