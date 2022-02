Velké plus pro návštěvníky oblíbené lokality nedaleko centra města vidí i v nových uzamykatelných cykloboxem. Ty doplní nabíječka na elektrokola a sada nářadí. Nedaleko baseballového stadionu pak do prázdnin přibudou uzamykatelné odkládací skříňky „Super bude také upravený prostor s herními prvky za tribunou fotbalového stadionu s atletickém oválem. Taková plocha tady chyběla a myslím, že bude hojně navštěvovaná,“ dodal Krška.

V Boskovicích stojí o nabíječku pro elektrokola přímo na náměstí

Původně se na zmíněné ploše počítalo s biatlonovým mini areálem a střelnicí pro trénink dětí. Blanenský oddíl se však nakonec usadil v místní části Obůrka. Po úpravách plocha nabídne asfaltový okruh s herními prvky. Vše má stát kolem 2,5 milionu korun. „Na zhruba osmdesát metrů dlouhém okruhu včetně padesátimetrové zpevněné nájezdové plochy mohou nejmenší děti trénovat jízdu na in-line bruslích, kolech či odrážedlech. Počítáme s herními prvky v podobě dřevěných věží s lany a skluzavkou, piknikovými stoly a dalším mobiliářem. Vše doplní nová zeleň v podobě vzrostlých stromů,“ informovala úřednice Leona Mazourková z blanenského investičního oddělení.

Přes pět milionů korun zaplatí město za rekonstrukci šaten, toalet, sprch a umývárny v tamním akvaparku. Dělníci opraví také kanalizaci a vnitřní ozvody vody. Hotovo má být do konce dubna. „Nové budou toalety, umývárny i vnitřní převlékárny. Byl zde obrácený spád, každý rok jsme řešili problémy se vzlínající vlhkostí, část toalet už byla mimo provoz. Teď bude vše nové, od hydroizolace až po vnitřní zařízení,“ sdělil Zdeněk Grünwald, jednatel společnosti Služby Blansko, která akvapark provozuje.

Na koupališti Blanenští hledají i nového provozovatele občerstvení. Stejně jako na nedalekém stadionu. Tam po desítkách let zmizí zchátralý kontejner, ve kterém se čepovalo pivo a prodávaly párky. Nové občerstvení vznikne před bránou na stadionu v rekonstruované budově bývalé ubytovny, kde mají zázemí sportovní kluby. Fungovat by mělo v květnu.

Podle mluvčí blanenské radnice Pavly Komárkové se zde přitom ještě nedávno na žádost kraje počítalo s očkovacím centrem. „Kraj tento požadavek nedávno přehodnotil, proto je možné opravené přízemní prostory nabídnout k pronájmu. Návštěvníci stadionu zde najdou zázemí pro občerstvení namísto nevzhledného kontejneru, který stál u vstupu na stadion,“ řekla mluvčí.

Dodala, že původně se kvůli potřebě očkovacího centra plánovalo, že zchátralý kontejner u vstupu na stadion nahradí nový, moderní. S obložením a venkovním posezením. V novém kontejneru byly zatím uskladněné nakoupené cykloboxy. Nyní ho Služby Blansko přemístí na Horní Palavu a využijí jako skladovací prostory.

Po nedávné rekonstrukci toalet a kanalizace budou dělníci v příštích měsících pokračovat v opravách sportovní haly ASK Blansko. „Za mě by se mělo zainvestovat i do zbytku haly a vzít to celé zgruntu. Ne jen záchody. Ale také okna, střecha, palubovka. V zimě je v hale zima a v létě horko. Když prší, tak na straně u oken je mokro a podlaha klouže. Okny profukuje,“ upozornil před časem blanenský basketbalista Petr Vylíčil.

S baterkami Za tajemstvím jeskyně: Výpustek přiblíží nová zážitková trasa

Letos na hale dojde ke kompletní rekonstrukcí střechy, kterou zatéká. Dále pak k osazení bezpečnostního záchytného systému a včetně nového přístup na střechu. Na podzim pak přijde na řadu odvlhčení desítky let staré budovy.

Služby Blansko chystají ještě další úpravy sportovišť. „Stadion na Mlýnské ulici chceme doplnit o pítko s výdejem vody do PET lahví. Ke svlažení v horkých dnech by měla sloužit vodní mlha, doplníme odpadkové koše a upravíme šatny ve sportovní hale. Na zimním stadionu chystáme výmalbu a další etapu výměny nábytku v kabinách. V plánu je také regenerace hřišť nebo nový dohledový systém,“ upřesnil Zdeněk Grünwald.

Michal Krška z Blanska by ještě uvítal osvětlení atletického stadionu, kam chodí v hodinách určených pro veřejnost běhat. Stejně jako jejich rozšíření. „Zatím je běhání na dráze zdarma. Nemám problém si ho zaplatit a chodit častěji. V zimních měsících je brzo tma a běhat za šera není moc příjemné. Osvětlit stadion, alespoň částečně, by bylo fajn. Myslím, že i pro atlety, kteří tam trénují,“ poznamenal muž.

Nového zázemí by se měli dočkat i zmínění blanenští atleti. V prostoru nevyhovujícího skladového kontejneru poblíž prostoru startu atletické rovinky jim město vybuduje sklad pro uskladnění atletických překážek a dalších sportovních potřeb.