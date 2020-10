S novými omezeními nesouhlasí ředitel základní školy v Pohořelicích na Brněnsku Stanislav Polák. Zařízení je však na distanční výuku připravené. "Jsme škola, která je poměrně dobře vybavená co se týče techniky. Můžeme dětem půjčovat tablety. Na jaře jsme se poučili v tom, že bychom měli pro rodiče i děti mít jednu platformu, a ne aby každý učitel používal jinou," řekl. Už nyní používají tamní učitelé Google učebnu.

Podle Poláka je u prvního stupně potřeba brát v úvahu, jaké má škola prostorové a personální možnosti. "My jsme v pěti budovách a jsme schopní žáky prvního stupně rozmístit tak, aby se téměř nepotkávali. Udělali jsme i opatření ohledně jídelny a družiny," přiblížil.

Uzavření prvního stupně mrzí ředitele hodonínské Základní školy U Červených domků Antonína Slezáka. Výuka na prvním stupni byla podle něj bez problémů. "Budou tím trpět i rodiče. Raději bychom byli, kdyby žáci chodili do školy," míní.

Pro učitele po jarních zkušenostech distanční výuka nebude problém, horší to podle Slezáka bude pro rodiče. "Tolik času nemají. Zkontrolovat děti dokáží, ale učit se s nimi tři nebo čtyři hodiny, zvláště s těmi malými, je docela problém. Samy děti to nezvládnou," uvedl.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Břeclav, Kupkova, Igor Huleja by přivítal, aby žáci mohli mít vyučování přímo ve škole. "Osobnost učitele přímo ve výuce je nenahraditelná," prohlásil.

Zpřísnění opatření očekávala Lucie Fuchsová z Brna, jejíž dcera chodí do sedmé třídy základní školy. Na online výuce je už od pondělí. Tento týden měla být doma, ale příští týden měla zamířit se spolužáky do školy. "Dalo se s tím počítat. Problém to je, protože to dětem omezí například sociální kontakt s kamarády a podobně," sdělila.

Dcera má podle matky vyučování každý den jinak. "Nepříjemné je, že má jeden den na sedmou, další na jedenáctou a učitelé sami nevědí jak fungovat," poznamenala Fuchsová.

Až do konce nouzového stavu zůstanou zavřené všechny restaurace, bary a kluby. Shromažďování lidí se omezí jen na šest osob, na veřejných místech bude platit zákaz konzumace alkoholu.

MICHAL HRABAL

TEREZIE SEKÁČOVÁ