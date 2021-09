Dlouhokrčka McCordova obývá v přírodě jen malý indonéský ostrov Roti. „Lidé by ji tam našli na pouhých několika desítkách čtverečních kilometrů v jezerech a bažinách," doplnila Brindzáková. Dorůstají délky až čtyřiadvacet centimetrů, samice snáší až třináct vajec o velikosti třicet krát dvacet milimetrů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.