Seděli, smáli se, bavili. Od úst jim stoupala pára a zimu zaháněli alkoholem. V noci na pátek si užívali sychravé atmosféry podzimních brněnských Denisových sadů, byť jim to vládní nařízení zakazují. Navíc neměli ochranné prostředky. Proto městská policie šestičlennou skupinu odchytla a předala správnímu orgánu. Za přečin jim hrozí i desetitisícová pokuta. Jedná se o jeden z řady případů, které brněnští strážníci museli od minulého čtvrtka, kdy vláda omezila pohyb, řešit.

Hlídky za posledních deset dní udělily v souvislosti s porušováním vládních opatření téměř dvě stě pokut. „Většinou se jednalo o roušky nebo popíjení alkoholu na veřejnosti. Lze říci, že proporčně k pokutám a správním řízením musíme přistupovat častěji než na jaře. Tehdy panovaly větší obavy a lidé měli pro opatření více pochopení. Nyní je u některých skupin nezbytné jejich dodržování vynucovat,“ uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Nevůle dodržovat vládní opatření panuje mezi řadou lidí po celé republice. „Na jaře čísla nebyla natolik hrozivá. Lidé tak automaticky situaci překlápí i do současnosti. Nejdůležitějším faktorem však je, že člověk část uvěří nebezpečí, až když ho pozná zblízka. V lidské psychice to tak chodí, že dokud mne něco neohrozí přímo, mám tendenci tomu nevěřit. Další věc je, že vlání činitelé nejdou zrovna příkladem,“ vylíčil psycholog Jiří Brančík.

Není to tak zlé

Podle Ghanema se však situace spíše zlepšuje a Brňané začínají brát opatření seriózně. „Vyvíjelo se to. Zpočátku se spousta lidí například vůči nošení roušek vyhraňovala a dávala to výrazně najevo. Na přelomu měsíce pak nastal viditelný zlom. Jakmile se opatření stala plošnými, s jejich porušováním se setkáváme výrazně méně. Jde spíše o jednotlivce. Občas pod vlivem alkoholu,“ sdělil mluvčí městské policie.

Obdobně jsem na tom i strážníci v Blansku. „Občas někdo například neměl nasazenou roušku při vystoupení z auta. Nic zásadního jsme ale zatím ohledně porušování nařízení vlády řešit nemuseli. Co se týče večerního zákazu vycházení, kontrolujeme benzínky v jejichž okolí se dříve v nočních hodinách scházeli lidé,“ řekl šéf tamních strážníků Martin Lepka.

Slova městských policistů dokládají i samotní Brňané. „Přijde mi, že lidé opatření dodržují. Když už někam jdu, vidím všude roušky. Moc se mi ale nelíbí rozdávání pokut. K těm by se mělo přistupovat až v krajním případě. Nejprve je třeba vysvětlit, proč jsou roušky zásadní. Jakmile to všichni pochopí, uvědomí si, že je to nutné zlo, které musí přetrpět,“ zamyslela se například Zuzana Novotná.

Právě k řešení prohřešků pokutou přistupují strážníci v posledních dnech častěji. „První dva až tři dny jsou hlídky shovívavé. Snaží se spíše vysvětlovat. Ale čím déle nařízení platí, tím jsou přísnější. Situace je závažná a informovanost o opatřeních vysoká. Proto v současné chvíli přistupujeme spíše k pokutám, které nad domluvou převažují,“ popsal Ghanem.

Zákaz vycházení po deváté hodině večerní platí od čtvrtka. V některých městech – například Pardubicích – budou dodržování nařízení o dušičkách strážníci důsledně kontrolovat a posílí hlídky. V Brně však nikoli. „Město je i tak prázdné. Kontroly hlídky dělají při běžné činnosti. Jejich posílení na víkend nebo cílené akce neplánujeme,“ uzavřel Ghanem.