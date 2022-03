Ve druhé polovině devadesátých let se jednalo o nejrozsáhlejší modernizaci trati Brno – Česká Třebová od zahájení jejího provozu 1. ledna 1849. Rekonstrukce byla rozdělena do tří staveb. Optimalizace trati v úsecích Brno – Skalice nad Svitavou a Skalice nad Svitavou Česká Třebová. Plus elektrifikace celé trati. „Stavební práce na traťovém úseku Brno- Skalice nad Svitavou byly zahájeny především z důvodu nepřízně počasí, které provázela velmi tuhá a dlouhá zima, až 11. března 1996,“ vrátil se do historie Krejcar.

Rekonstrukce tohoto úseku měla přijít podle vítězné nabídky firmy na 2,6 miliardy korun. Od 25. března do 15. října 1996 byla úplně vyloučena železniční doprava mezi Brnem a Blanskem. Do 15. prosince 1996 pak ještě mezi Brnem a Adamovem přepravovala cestující náhradní autobusovou dopravou. Ostatní celky byly realizovány s jednokolejným omezením provozu.

Práce na zmíněném úseku provázely i nečekané komplikace. Například rozsáhlý průnik vody do podloží tratě z jezera v lomu za nádražím v Blansku. Nebo zříceni jedné z původních opěrných zdí v Bílovicích nad Svitavou, které chyběly základy. „Neplánované bylo i snesení ocelové konstrukce mostu v Babicích nad Svitavou, kde bylo po otryskáni konstrukce zjištěno její vážné narušení. Výstavba nového železobetonového mostu v hodnotě 28 milionů korun trvala čtyři měsíce,“ doplnil Krejcar.

V červenci 1997 pak opravu železnice zkomplikovaly ničivé povodně. Náklady na rekonstrukci úseku mezi Skalicí nad Svitavou a Českou Třebovou byly vyčísleny na 3,6 miliardy korun. Elektrifikace trati Brno - Česká Třebová se odehrála v období od 30. dubna 1996 do 31. prosince 1998. Celkové investiční náklady dosáhly 1,4 miliardy Kč.

První vlak v elektrické trakci na trati Česká Třebová - Brno projel 7. ledna 1999. „Před rekonstrukcí koridoru v devadesátých letech jsem jezdil na trati Brno – Česká Třebová jako strojvedoucí s nákladními i osobními vlaky. U kolejí stály chaloupky a různé domečky. V nich žili nebo měli službu železničáři, kteří na trati obsluhovali návěstidla a výhybky mechanicky. Znali jsme se a zdravili při jízdě. Po rozsáhlé rekonstrukci je v devadesátých letech nahradily automaty. Stavení postupně osiřela. Se starými hradlaři zmizelo kus železniční historie,“ řekl Deníku strojvedoucí Vladimír Farský z Boskovic.