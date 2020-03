Jak reagují na uzavření školky rodiče? Nemají tendenci tak trochu panikařit?

Sama jsem se nesetkala s tím, že by nevěděli co si s dětmi počít. U nás jsou rodiče úžasní a především skvěle informovaní. Koneckonců uzavírání mateřských škol nebo omezování jejich provozu očekávali už v době, kdy se rušila výuka na základních a středních školách.

Mnozí přitom nemusí být zvyklí trávit s dětmi volný čas. Jak je podle vašich zkušeností obtížné dítě zabavit?

Těžké to rozhodně není, ale jen pokud víte jak na to. Když si třeba myslíte, že dětem stačí vrazit do ruky tablet, abyste měli čas se třeba dívat na televizi, tak samozřejmě neuspějete.

Můžete nějaké možnosti doporučit?

Je možné si třeba zahrát pexeso nebo pracovat se skládačkami a tvary. Rozvíjí se tím dětská tvořivost. V dnešní době na internetu nalezneme návody na různá motorická cvičení, které si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet.

Mnozí z rodičů jsou však silně pracovně vytížení a volný čas si nacházejí jen obtížně. Kolik by ho ideálně měli denně trávit se svými dětmi?

Z mých zkušeností je potřeba dítěti věnovat za den alespoň dně hodiny času, který ale musíme využít kvalitně. Když se dětem opravdu věnujete, tak je pravděpodobnější, že vás poté naopak nechají nějakou dobu odpočinout. Pokud jim naopak dáte jen ten tablet a jdete si vyřizovat vlastní věci, je velké riziko toho, že vás samy brzo přijdou obtěžovat a dožadovat se pozornosti, která jim chybí.

Problémem je také otázka hlídání. Zůstávat doma si mnozí nemohou dovolit zvláště v situaci, kdy se uzavření mateřinek může protahovat. Napadají vás nějaká řešení, která by jim situaci usnadnila?

Pravda je, že sama děti nemám, takže to doma řešit nemusím. Podle rodičů dětí z naší školky ale vím, že možností je dost. Často pomáhají příbuzní, může to být třeba babička, která tráví jinak celý den sama. Rodiče si mohou také vzájemně pomáhat. Pokud se například více žen domluví mezi sebou, mohou se střídat v hlídání dětí těch ostatních a takto ulehčovat život jedna druhé.

Pokud chce rodič trávit čas s dětmi i mimo domov, má vůbec nějaké možnosti, když jsou všechny možné atrakce zavřené?

Sami jsme na naší školce rušili spoustu naplánovaných akcí jako například plavání. Možností však je jít s dětmi na výlet nebo někam do přírody. Pokud je pěkný den, je to ideální chvíle na objevování podobných krás.

Vidíte na současné situaci něco pozitivního?

Je potřeba to brát i z druhé strany. Je to skutečně nepříjemná situace, ale musíme to zkrátka vydržet. Ráda bych dětem v mateřské škole i ty čtyři hodiny denně věnovala a pomohla tak i rodičům, ale nařízením zkrátka musíme respektovat.