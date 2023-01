Na pranýři je hlavně linka S2 mezi Brnem a Blanskem. Historické soupravy tam jezdí od prosince po roční výluce na čerstvě opraveném koridoru za miliardy korun. Moderních vlaků je zatím málo. Cestující tak kromě nablýskaných modrých Panterů a červených souprav Moravia často vozí lokomotivy a vagony staré desítky let. Například takzvaní Plecháči nebo Esa.

„Jak vypadají z venku a zevnitř, je jedna věc. Mně ale hlavně vadí to, že u nich často nejdou otevírat dveře. Stalo se mi to už několikrát. Problémové bývají označené, ale někdy ne. S nimi má pak kolikrát co dělat dospělý chlap. Ženy, děti nebo staří lidé nemají šanci,“ řekla Deníku například Markéta Kalová z Adamova na Blanensku.

Vystupování popsala jako nebezpečné. „Několikrát jsem na schůdkách uklouzla. Mám po operaci kolene, při cestě do Blanska k lékaři jsem na vlak odkázaná. Nízkopodlažních souprav zatím jezdí naprosté minimum,“ všimla si. Na České dráhy napsala stížnost.

Řidiči v Adamově zaparkují ve věži, první na Blanensku. Pomůže to sídlišti

Podobné zkušenosti mají také další cestující. Například Luboš Dokoupil ze Šebetova na Blanensku. Minulý týden jel z Brna do Letovic a u staré soupravy byly v prvním vagonu zablokované dveře. „Lidi pobíhali po nástupišti jako pominutí a nemohli se do vlaku dostat. Průvodčí mlátil do dveří,“ poznamenal muž.

VÝSTUP V KUNG-FU STYLU

Další z cestujících uvedla, že při cestě z Blanska do Adamova musel průvodčí jedny dveře otevřít silným kopem. Kdyby tam nebyl, musela by žena zřejmě pokračovat v jízdě až na další stanici.

Naopak Jan Nečas z Blanska dosud na problém nenarazil. „Jezdím těmi soupravami pravidelně. Určitě to není žádná hitparáda, ale ještě se mi nestalo, abych dveře neotevřel. Pokud tedy nejsou polepeny a uzamčeny jako nefunkční. Což se stává hlavně z důvodu dodatečné bezpečnostní signalizace na staré dveře, které na to nebyly z výroby připraveny. Pak to nefunguje a četa raději dveře vyřadí a uzamkne,“ uvedl.

Olej do pomyslného ohně přilila pondělní nehoda, kdy na Blanensku při vystupování zachytil muže rozjíždějící se vlak. Podle prvotních informací železničářů nemohl ve stanici otevřít dveře a šel proto k dalším. Mezitím se ale vlak rozjel a při výstupu ho následně zachytil.

„Pondělní událost se vyšetřuje. Podle prvních zjištění nebyly nástupní dveře v poruše. Jedná se o typ takzvaných otočných dveří, které jsou vybaveny blokováním proti otevření podle norem Mezinárodní železniční unie, tedy od rychlosti pět kilometrů v hodině,“ informoval mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Potvrdil, že na tento typ dveří si cestující na jihu Moravy v současnosti stěžují.

Muže na Blanensku zachytil rozjíždějící se vlak, nemohl otevřít dveře

A výtky zní také od některých zaměstnanců. „Nouzové nasazení starých souprav z dálkové dopravy na regionální linky před výměnou za moderní stroje není ideální. Nešťastní jsou z toho všichni. Cestující, vlakvedoucí i průvodčí. Ti problémy s otevíráním dveří řeší prakticky na každé směně. Je to ostuda,“ řekl Deníku jeden ze železničářů, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno zná.

ČEKÁNÍ NA NOVÉ VOZY

Jihomoravský kraj si u plzeňské společnosti Škoda Transportation před časem objednal jednatřicet čtyřvozových a šest dvouvozových moderních souprav Moravia za bezmála sedm miliard korun. Zatím je hotový zlomek. Jejich výroba a uvedení do provozu má však několikaměsíční zpoždění. Podle mluvčí Jihomoravského kraje Aleny Knotkové je aktuálně v provozu šest takových jednotek. Tento týden má na trať vyrazit první z čtyřvozových souprav. Podle informací Deníku má jet z Brna do Letovic.

„Šest krátkých souprav Moravia jezdí u některých spojů na linkách S2 a S3. Dále pak na lince S51 Šakvice – Břeclav. Některý ze spojů zajede až do Hodonína,“ informovala mluvčí Knotková.

Dopravní omezení v Rožmitálově ulici v Blansku: začne se stavět nový vodovod

Na lince S2 jezdí staré soupravy mezi Brnem a Letovicemi na Blanensku. Podobné je to na lince S3. Ta je jednou z páteřních v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje. Vede napříč krajem a s celkovou jízdní dobou téměř dvě hodiny. Obslouží města od Tišnova po Břeclav včetně zastávky v Brně.

„Kdy se do provozu dostanou další moderní soupravy Moravia, nelze přesně určit. Část z nich je již hotová. Čeká se na povolení zkušebního provozu Drážním úřadem,“ sdělila Knotková. Všechny objednané soupravy má kraj převzít do konce dubna.