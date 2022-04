Učitel spolupracuje s brněnskou neziskovou organizací JCMM, která na charkovské Univerzitě O. M. Beketova už čtyři roky provozuje České centrum. „Před válkou nikdo nevěřil, že by se něco mohlo stát a všichni mě neustále přesvědčovali, že bude klid. A pokud se něco stane, tak to bude někde daleko na Donbase. Byl jsem tam zhruba dva týdny, když mě v pět hodin ráno vzbudily výbuchy. Překvapilo mě, jak byli místní klidní,“ vypráví Horn.

Ve válkou zmítaném městě strávil čtrnáct dní. Do krytu běhal i dvacetkrát za den. „Charkovem se ozývaly výbuchy od rána do večera hned od prvního dne vypuknutí války. Chvílemi bylo i ticho, ale nikdo jsme nevěděli na jak dlouho, takže první týden jsem ani nikam nevycházel. Bydlel jsem na vysokoškolské koleji, kde byl i kryt ve sklepě, což mi psychicky pomáhalo,“ přiznává.

V Charkově okamžitě po prvních náletech přestala fungovat většina služeb. „Kolabovala doprava a většina obchodů s potravinami zavřela. Velké obchodní řetězce zůstaly otevřené, ale tvořily se tam čtyřhodinové fronty. Zavřené byly i banky. Pro místní vznikla aplikace, kde byly informace o tom, kde je otevřená nejbližší lékárna či potraviny. Sledoval jsem, jak se ode mě všechno postupně vzdaluje,“ popisuje Horn.

Pedagog se po pár dnech odhodlal co nejbezpečněji dostat zpět do Brna. „Měl jsem štěstí, že mě na vlakové nádraží v Charkově hned odvezl dobrovolník. Na taxíky se totiž čekalo i tři dny. Odtamtud jsem dvaadvacet hodin cestoval vlakem do Lvova se dvěma těžkými zavazadly. Byl jsem vděčný, že tam pro mě dojeli kolegové a odvezli mě zpět do Česka,“ líčí učitel.

Výuce češtiny pro cizince se věnuje už čtrnáct let. „Vyzkoušel jsem všechny možné pozice v českém školství, ale chybělo mi tam cestování. Díky JCMM můžu pracovat v zahraničí. Je to zatím nejzajímavější práce, jakou jsem kdy měl,“ svěřuje se.

Rodilý Pražan si Brno zamiloval. „Díky tomu, že zde mám mnoho přátel a nyní už i studentů a zaměstnavatele, se můj vztah k Brnu dostal na daleko vyšší úroveň, takže teď už jsem napůl Brňák,“ směje se přednášející.

Kurzy češtiny nyní nabízí krom studentů z Charkova i uprchlíkům, kteří přišli do Brna. „Mám online výuku a navíc učím třiadvacet uprchlých studentů ve věku patnáct až osmnáct let, kteří jsou rozděleni do dvou skupin. Výuku mají třikrát týdně od úterý do čtvrtka,“ dodává Horn.