Do Lednice míří lidé z celého světa. Půl milionu je strop, říká kastelánka

/ROZHOVOR/ Statisíce turistů i stovky milionů korun získal v posledních letech zámek v Lednici na Břeclavsku. I díky tomu, že je součástí světového kulturního dědictví Unesco. Lednicko-valtický areál patří na seznam už pětadvacet let. „Stát do památek, které jsou v Unesco vkládá opravdu velké peníze," říká Ivana Holásková, která je kastelánkou lednického zámku už od momentu připsání areálu do prestižní společnosti.

Katelánka lednického zámku Ivana Holásková. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Co přineslo lednickému zámku Lednicko-valtickému areálu zápis na seznam světového kulturního dědictví Unesco?

Stát do památek, které jsou v Unesco vkládá opravdu velké prostředky. Nám to přineslo velké investice. Kompletní rekonstrukcí prošel skleník, Minaret. Vznikly nové prohlídkové trasy, zámecké zahradnictví. Jaké prohlídkové okruhy přibyly za poslední roky?

Vznikly knížecí apartmány, dětské pokoje, vznikl nový okruh na minaretu. Zvládli jsme toho spoustu. Včetně instalace mobiliáře obrazů. Čtvrt století Lednicko-valtického areálu v UNESCO: chlouba i důvod k omezením Postupem času se zvyšoval také počet návštěvníků lichtenštejnské památky. O kolik je jich více?

O takových čtyřicet padesát procent. Dostal se do povědomí zahraničních turistů. Jezdí k nám lidé z celého světa. Nejenom z okolních států a Evropy, ale i z Ameriky nebo orientu. Zahraniční skladba je velmi pestrá. Nejvíce zastoupení jsou kromě Slováků Poláci, Maďaři a Rakušané. Ze vzdálenějších převládají Američané. Jezdí k nám i turisté z Iráku, Japonska nebo Číny. Vánoční Břeclav: rozsvícené stromy, schránky na poštu pro Ježíška. Podívejte se V příštích měsících čeká lednický zámek další velká investice za desítky milionů korun. Započaly už první práce?

Teď jsme v administrativní fázi. Dokončujeme smlouvy, mělo by to vypuknout na začátku příštího roku. Jde o investici za zhruba za 150 milionů korun. Bude se týkat především parku a architektury v parku. Součástí je památková obnova katakomb, Maurského domu, vzniknou nové cesty, sochy se dočkají restaurování. Může posléze vzniknout i nový prohlídkový okruh?

Zvažujeme, že katakomby by mohly být v zimě součástí prodlouženého prohlídkového okruhu skleníku. Jsou tam rozmístěné rostliny v květináčích, které jsou v létě venku. Přes léto budou sloužit katakomby pro výstavy a kulturní akce. Kneippův chodník půjde pryč: budova saunového světa v Břeclavi kvůli němu vlhne Má lednický zámek nějaký strop v počtu návštěvníků?

Pět set tisíc za sezonu je maximum. Více by asi objekt neunesl. Ale máme výhodu, že když je sezona, návštěvníci se v prohlídkových okruzích rozptýlí. Co jsou pro turisty největší lákadla v Lednici?

Je to hlavní reprezentační okruh zámku, skleník a Minaret.

