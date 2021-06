Do Londýna odletí lidé z Brna v pátek: letenky podraží, tvrdí ekonom

Poprvé po delší době mohou letět Jihomoravané z Brna do Londýna. Dopravce Ryanair obnovil pravidelnou linku do britského hlavního města. První letadlo odstartuje v pátek. „Naopak start linky do italského Bergama Ryanair odkládá na 2. červenec,“ informoval mluvčí brněnského letiště Jakub Splavec.

Letiště Brno-Tuřany | Foto: Deník / Attila Racek

Letadla budou létat mezi Brnem a Londýnem v červnu vždy v pátek a v neděli, od července pak čtyřikrát týdně. Zástupci letiště jednají s leteckými společnostmi i o dalších pravidelných linkách. „Stále ale platí, že současná situace letectví a cestovnímu ruchu nepřeje,“ konstatoval Splavec. Letošní ztráty způsobené koronavirovou pandemií je podle něj nyní těžké odhadovat. Loni letiště v brněnských Tuřanech odbavilo pouze šestaosmdesát tisíc cestujících a skončilo se ztrátou zhruba pětasedmdesát milionů korun. Na protest si muž v Brně sedl do silnice, chtěl upozornit na klimatickou změnu Přečíst článek › Celosvětově bude letecká doprava podle ekonoma Lukáše Kovandy ochromená minimálně do roku 2025. „Patří k hlavním obětem celé covidové situace. Zvláště regionální letiště jsou v České republice silně zasažená. Brněnské sice zvýšilo objem nákladní letecké přepravy, ale to nestačí,“ řekl. Kovanda navíc zmínil, že je nejisté, co přinese podzim. „Zda přijde další koronavirová vlna. Následně se projeví ekonomické strasti jako růst cen, inflace, růst míry nezaměstnanosti," vyjmenoval ekonom. Podle Kovandy také podraží letenky. „Zvýšení cen letenek dopadne zvláště tíživě například na cestující mladé lidi a studenty, pro něž cena letenky tvoří zpravidla podstatnější část vlastního rozpočtu než pro starší věkové skupiny," doplnil.