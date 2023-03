Policisté ukončili vyšetřování nehody, při níž se předposlední den loňského roku u Dobromilic po srážce osobního auta s traktorem zranilo 12 lidí, z toho jeden vážně. Z přestupku podezřívají oba řidiče.

Srážka osobního auta a traktoru a vlečkou mezi Výšovicemi a Němčicemi nad Hanou, 30. 12. 2022 | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala 30. prosince, kdy na silnici z Prostějova do Němčic nad Hanou řidič osobního auta při předjíždění trefil vlečku za traktorem, která byla plná lidí.

Ke srážce došlo v okamžiku, kdy traktor, který na vlečce vezl 18 lidí, začal odbočovat vlevo.

Jednoho zraněného muže po nehodě museli letecky transportovat do olomoucké nemocnice. „Celkem bylo na místě dvanáct zraněných osob. Jedna osoba byla s otevřenou ránou na hlavě přepravena letecky do Fakultní nemocnice Olomouc. Muž byl na urgentním příjmu při plném vědomí a komunikoval," uvedla tehdy krátce po nehodě mluvčí krajských záchranářů Lucie Mikisková s tím, že dalších jedenáct osob utrpělo odřeniny a lehčí zranění a byly přepraveny sanitkami do prostějovské nemocnice.

Auto vletělo u Němčic do traktoru s vlečkou plnou lidí. Dvanáct zraněných

Policie nyní ukončila vyšetřování nehody. Sdělila, že oba řidiči jsou podezřelí z přestupku. „Řidič osobního vozidla je podezřelý ze způsobení dopravní nehody a řidič traktoru je podezřelý z protiprávního jednání, kterého se dopustil tím, že převážel na valníku za traktorem osoby, což zákon neumožňuje,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Přestupky obou aktérů nehody policie oznámila příslušnému správnímu orgánu, který bude dál ve věci rozhodovat.