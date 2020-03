Ochranné pomůcky poslouží jako prevence před šířením nákazy koronaviru. Jak náměstek Šlapal doplnil, v kraji momentálně není žádná nakažená pečovatelka ani důchodce. „Zároveň také nemám informace o tom, že by v některém zařízení čekali na výsledky testování na koronavirus kvůli podezření na nákazu,“ uklidnil Šlapal.

Zatímco některé domovy pro důchodce v kraji se s nedostatkem ochranných pomůcek nepotýkají, jinde mají zásoby maximálně na čtrnáct dní. „Dostali jsme pět set roušek, ale to není dostatek. Takové množství nám vydrží maximálně na týden. Pro respirátory teprve vyrážíme. Jinak k dispozici máme jednorázové rukavice. To je vše. Látkové roušky, které jsme si našili nebo nám je darovaly švadlenky, se snažíme nosit střídavě s těmi jednorázovými. Jinak po vlastní ose jsme sháněli právě ty jednorázové roušky, dále pak návleky, jednorázové čepice a ochranné brýle. Zcela nám chybějí ochranné pláště nebo obleky, které bychom mohli využívat v případě, že by se některý z klientů dostal kvůli nákaze do izolace,“ popsala stav ředitelka hodonínského Domova pro seniory Bažantnice Vladimíra Křížková. Jak dodala, zařízení, kde aktuálně pečují o 104 klientů, má zásoby na asi čtrnáct dní dopředu.

Těžkosti naopak nepociťují například v Domově seniorů v Břeclavi. „Jsme poměrně velké zařízení, měli jsme tedy dostatečné zásoby ještě před vypuknutím pandemie koronaviru. Množství látkových pratelných roušek jsme dostali také od dobrovolníků, kteří nám je nosili. Kromě toho jsme si nechali i nějaké na míru našít od Moravských oděvních závodů,“ vyjmenoval ředitel domova David Malinkovič.

Na skladě mělo zařízení i jednorázové ústenky. „Než epidemie vypukla, bylo jich přes dva tisíce kusů. Kromě toho jsme od kraje dostali dalších třináct stovek a k dispozici budeme mít i respirátory. Těch jsme od kraje dostali třiadevadesát. A k tomu ještě sedmnáct set ústenek,“ sdělil v neděli dopoledne Malinkovič.

Podobně hovořil i Pavel Rous, ředitel mikulovského G-centra, které pečuje o lidi důchodového věku. „V sobotu večer jsem dostal výzvu, že od nedělní deváté hodiny ranní si můžeme doplnit na kraji zásoby. Jinak my máme všeho dostatek, hovořím ale v horizontu nejbližšího asi měsíce, ne do konce roku. Jde o respirátory, roušky, dezinfekci, jednorázové rukavice i brýle, které jsme si sehnali sami. Jediné, co nám chybí, jsou ochranné oděvy,“ uvedl ředitel Rous.

Ani v jeho zařízení nespoléhali pouze na pomoc státu. „Měli jsme zásobu, ale kraj nás dozásobil. Pochopitelně jsme i po vlastní ose objednávali například jednorázové ústenky, kterých máme nyní relativně dost,“ dodal Rous.

Ani v brněnském domově důchodců v Nopově ulici nedostatek ochranných pomůcek nepociťují. „Šitých, pratelných roušek máme dostatek, že je stíháme vyprat, usušit a přežehlit a vyměňovat za jiné. Dnes si na kraji vyzvedáváme respirátory,“ uvedl ředitel zařízení Libor Matouš. V zásobě mají i jednorázové roušky, které by využili třeba při výpadku proudu.

Některé látkové roušky si tam ušili sami, jiné zakoupili. „Darem jsme dostali roušky třeba i od divadla Husa na provázku,“ doplnil Matouš.