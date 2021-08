Navigace v autě naváděla Marka Zapletala na parkoviště v ulici vedle zámku. Jenže byla zavřená, kvůli rekonstrukci. „Kroužili jsme pak okolo asi půl hodiny. Nakonec jsme našli místo u parku blízko vstupu do zámku. Mrzí mě, že ani na stránkách Slovanské epopeje, kde jsme si koupili vstupenky, není žádné doporučení k parkování pro návštěvníky,“ lamentoval turista z Mladé Boleslavi. Slavné dílo Alfonse Muchy si včera přijel prohlédnout s manželkou během své dovolené na jižní Moravě.

Stejně jako jeho, láká návrat Muchova díla do Moravského Krumlova na Znojemsku až sedm set lidí denně. Jen během uplynulého víkendu, kdy se dveře zrekonstruované zámecké galerie s obřími plátny otevřely poprvé, jich přijelo na patnáct set. „Auta parkují na trávníku, v záhonech i na přechodech pro chodce, ulice okolo zámku jsou plné aut,“ poukázala obyvatelka Krumlova Jitka Procházková.

Nezlobila se, je ráda, že je epopej zpátky. „Zvykáme si,“ pousmála se.

Situaci potvrdil i velitel Městské policie Moravský Krumlov Rudolf Fráňa. „Parkoviště jsou našlapaná, čelíme prvotnímu náporu. Do doby, než se otevřou dvě nová parkoviště u zámku, budeme k přestupkům s parkováním shovívavější,“ ujistil velitel strážníků.

Krumlovští dokončují technické zázemí pro návštěvníky za běhu. Zatímco kompletních služeb, včetně nového vstupu a infocentra se příchozí dočkají na podzim nebo příští sezónu, dvě nová parkoviště se jim otevřou už během tohoto týdne. „Právě dokončujeme rekonstrukci Palackého ulice u zámku, kde vznikne asi padesát nových parkovacích míst. Zvažujeme, že je vyhradíme pro návštěvníky Slovanské epopeje. Hotovo by mělo být každým dnem,“ potvrdil místostarosta Krumlova Zdeněk Juránek.

Nápor turistů:



Denně navštíví Slovanskou epopej na 700 lidí.



Parkovacích míst u zámku, kde je dílo vystaveno, je málo.



Řidiči parkují na zakázaných místech, strážníci jsou shovívaví.



Pomůže nové parkoviště.

Zájezdové autobusy mají podle něj možnost zastavit na okraji silnice přímo v Zámecké ulici, blízko vstupu. „Tam by měly vyložit cestující a odjet na parkoviště na autobusovém nádraží,“ doporučil Juránek.

Naopak v budoucnu přijdou řidiči o možnost stání na zpevněné ploše u zámecké zdi na druhé straně silnice. „Ta bude upravena pro pěší. Budou tudy chodit lidé do zámku přes nové infocentrum, kde pro ně bude také veškeré zázemí,“ představil místostarosta plány pro podzim a další sezonu.

Podle Jiřího Čemerky, ředitele městských služeb je problém, že většina návštěvníků chce zaparkovat v těsné blízkosti zámku. „Volná místa bývají na placeném parkovišti na náměstí T. G. Masaryka nebo na parkovišti Pod Hradbami. Docházková vzdálenost je kolem deseti minut,“ směroval k volným místům Čemerka.

Muchova plátna Slovanské epopeje zapůjčila Krumlovským na pět let Galerie hlavního města Prahy. První návštěvníci tam za ní míří od soboty. Cílem Centrály cestovního ruchu jižní Moravy, která pomáhá s propagací výstavy, je ukázat ji i zahraničním návštěvníkům. „Doposud měli Krumlovští hodně práce s instalací děl, nyní by měli ale intenzivně zapracovat na budování zázemí pro turisty. Zajistit dostačující parkoviště v docházkové vzdálenosti od zámku a dát o něm vědět. To je jeden z úkolů, o němž víme,“ uvedla ředitelka centrály Pavla Pelánová.

Šéfka krajské turistiky by také uvítala doplňkové služby jako je občerstvení. „Turista by po fajn zážitku rád ochutnal třeba lokální potraviny, mohly by se nabízet z Food nebo Cofi trucku. To je na spolupráci s podnikatelem,“ zamýšlela se Pelánová.