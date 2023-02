Mezi 16. a 30. červnem vlaky pojedou přes Vysočinu, tedy přes Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Od července do konce sezony spoje zamíří přes Pardubice a Českou Třebovou.

V lednu se Chorvatsko stalo součástí Schengenského prostoru. Díky tomu nebudou nutné noční pasové kontroly na hranicích. „Z Prahy vlak bude odjíždět kolem páté hodiny odpolední, z Brna před osmou večerní a z Bratislavy krátce před půl desátou. Příjezd do Chorvatska je plánovaný na dopoledne. Nazpět do Česka bude vlak z Rijeky vyjíždět krátce před třetí odpoledne. Příjezd do Brna, Prahy a dalších českých měst bude ráno či dopoledne. Věříme, že dřívější dopolední příjezd do Česka bude pro cestující komfortnější,” sdělila Ptáčková.

Kapacita vlaku bude kolem 550 cestujících. Vlaky RegioJet vyjely do Chorvatska poprvé v roce 2020. „Celkem v obou směrech dohromady přepravíme každou sezonu okolo sto tisíc cestujících," vyčíslila mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová. Návazné autobusy budou vyjíždět z Ogulinu a Rijeky do destinací po celém pobřeží Jadranu.

Dříve do Chorvatska vypravovaly vlak i České dráhy, ale už s jeho provozem skončily. „Využít lze spoje, které chystají ve společné kooperaci slovenské železnice ZSSK a rakouské ÖBB. Nastoupit do těchto vlaků mohou cestující například v Bratislavě nebo ve Vídni. Do těchto stanic lze cestovat vlaky provozovanými v kooperaci Českých drah a slovenské železnice nebo Českých drah a rakouské ÖBB přímo z Brna do Vídně," zmínil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.