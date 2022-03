Družicemi v současné době disponují desítky zemí světa, ještě více snímkovacích družic je ale nyní v soukromých rukou. „Třeba firma Planet Labs má více než stovku aktivních snímkovacích družic. Jsou malé a levné, velikostí bych je přirovnal ke krabici od bot. Přesto jsou schopné získávat snímky s rozlišením i třímetrových detailů,“ přibližuje Přibyl.

Podobné družice sice nepatří k absolutní špičce z hlediska rozlišení, ale díky množství nabízí časté přelety nad takzvanými objekty zájmu. „Pro mnoho aplikací naprosto postačují. Přístup ke zpravodajským informacím tak mají i státy, které neprovozují družice. Samozřejmě jsou tu různé limity a embarga,“ poznamenává.

Přibyl se domnívá, že družice obrovsky pomáhají především obráncům. „Ukrajina má v tomto podporu celého světa, který ji zásobuje zpravodajskými informacemi,“ vypráví Brňan, jenž navštívil i kosmická střediska americké NASA.

Ukrajinci díky tomu vědí, kam míří která vojenská kolona, kdy tam asi dorazí, a kde se shromažďují síly. „Je to podobné, jako když vidíte protihráči do karet. Co chcete víc?“ nastiňuje Přibyl.

Rusové podle něj samozřejmě využívají družice také, ale jsou odkázaní pouze na své zdroje.