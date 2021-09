Stovky mladých dívek postávaly v dlouhé frontě na casting Schwarzkopf Elite model look v brněnském centru Olympia. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Stovky mladých dívek postávaly v dlouhé frontě na casting Schwarzkopf Elite model look v brněnském centru Olympia. Vyhlášená soutěž, která umožňuje prorazit do světa modelingu "z ulice", je velmi oblíbená.

