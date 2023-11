Méně kamionů a lepší plánování. Brněnská firma Wereldo vyvinula vlastní algoritmus, díky kterému je schopná výrazně zefektivnit přepravní služby a využít prázdná místa v kamionech. Za svůj projekt získala v polovině listopadu Cenu za udržitelnost v soutěži Startup roku Jihomoravského kraje.

Brněnská firma Wereldo dokázala zefektivnit kamionovou dopravu. | Foto: Jakub Čáp

Brněnská firma Wereldo dokázala zefektivnit kamionovou dopravu.Zdroj: Jakub ČápLogistická firma Wereldo dokáže pomocí algoritmu snížit náklady za dopravu i počet prázdných kamionů na silnicích. „Pro klienty jsme klasickým dopravcem, ale to naše tajemství je uvnitř. Je to způsob, jakým plánujeme kamiony tak, aby byly plně využité. Tím snižujeme dopad kamionové přepravy na životní prostředí,“ popsal ředitel firmy Tomáš Zahradník.

Odborná komise ocenila, že firma přináší poměrně přelomové řešení do jinak konzervativního odvětví „Jedná se o technologii, která může mít opravdu výrazný globální dopad a s ním i úspěch. Už teď je firma zainvestovaná, má správnou startupovou dynamiku a stojí na hodnotách, do nichž se velmi silně propisuje téma udržitelnosti. A to je u startupu v této fázi vývoje velmi vzácné,“ podotkl porotce Michal Hrabí.

Mezi dalšími adepty na cenu byly i mobilní aplikace Nesnězeno, firma na recyklaci plastu rPET nebo aplikace Plant ID na rozpoznávání rostlin.