V předpovědi sice hlásí na odpoledne slunce, ráno ale padá déšť se sněhem, fouká silný vítr a je zima. „Počasí mohlo někoho odradit. Ale zas taková hrůza to není. Vzal jsem syny a vyrazili jsme. Uklidíme okolí silnice mezi Olomučany a Josefovem. Pak se projdeme k Rudici a zpět,“ hlásí Ivo Stejskal z Blanska.

V plastových pytlích postupně mizí lahve, plechovky a kelímky. Za svodidly nacházejí Stejskalovi také plastové disky od kol automobilů. Ty, jak se později ukáže i v ostatních lokalitách, jsou hitem letošního sběru. „Do úklidu Moravského krasu jsem se zapojil už dřív. Se školou jsme sbírali odpadky minimálně dvakrát. Vadí mi, jak se někteří lidé k přírodě chovají,“ říká sedmnáctiletý Patrik Stejskal.

Dobrovolníci v reflexních vestách čistí v sobotu na Blanensku okolí silnice také mezi obcemi Holštejn a Lipovec. Jsou to Chalupkovi z Boskovic. „Vysbírali jsem odpadky od křižovatky U kaštanu a míříme k Lipovci. Pak se vrátíme jinou trasou zpět. V pytlích končí zbytky svačin, PET lahve a různé obaly od potravin. Jezdím docela často na kole, takže vidím, co se kolem silnic válí za nepořádek. Je mi z toho smutno, není to pěkný pohled,“ říká Milan Chalupka.

Na konkrétní úseky

Podle Antonína Tůmy ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras je však v okolí silnic v regionu odpadků o poznání méně než v předchozích letech. Zřejmě kvůli omezenému pohybu lidí kvůli epidemii koronaviru. Ta poznamenala letos i samotný sběr. Toho se totiž v minulosti účastnily stovky dobrovolníků. Včetně žáků a studentů škol z regionu. Nyní je v komorních kulisách „Tentokrát do terénu vyrazily jen malé skupinky dobrovolníků, kteří se nám předem přihlásili. Dostali přidělené konkrétní úseky. Mohou vyrazit i jednotlivci a odpadky v krasu sbírat zhruba do pětadvacátého dubna. O svoz pytlů se pak, když nám upřesní lokalitu, postaráme,“ vysvětluje Tůma.

V sobotu jsou v akci také dobrovolní strážci ochrany přírody. Na jihu Moravského krasu v úseku od Brna po Ochoz u Brna společně s dobrovolníky nasbírají zhruba půl velkého kontejneru odpadu. Včetně několika desítek disků od kol automobilů. „Vyčistili jsme také starý závrt u Babic nad Svitavou, kde byla několik desítek let skládka. Různá železa, staré nádobí a další odpad. Už v pátek jsme odvezli staré matrace a sedačku z auta, které se válely nedaleko Holštejna,“ vypočítal Tůma.

V příštích týdnech po rozvolnění vládních opatření by chtěli ochránci přírody společně se speleology vyčistit ještě několik znečištěných jeskyní v Moravském krasu. Zejména pak lokalitu Staré skály u Sloupu, kam loňská podzimní povodeň na tamním potoku naplavila velké množství PET lahví.