Areálem bývalé vojenské základny se tak prolíná směsice šedesátých let v podobě tradičních amerických veteránů, které zná většina diváků spíše z filmů než na vlastní oči, převlečených vojáků s nebezpečně vypadajícími zbraněmi v rukou a několika stovek rodin a dalších nadšenců, jež se přišli pokochat dobovými automobily. „Táta naplánoval výlet a neřekl nám, kam pojedeme. Obě jsme pak byly s dcerou překvapené, že vybral zrovna sraz veteránů, ale líbí se nám tady. Navíc je ideální počasí, byla by škoda zůstávat doma,“ myslí si návštěvnice z nedalekých Velatic Kamila Silná.

Všichni veteráni stojí zaparkovaní na kruhové ploše, ve středu se majestátně tyčí žlutobílý autobus. Ve srovnání s brněnskými nočními rozjezdy má nejeden přihlížející pocit, že se vlastně o sběratelský kousek ani nejedná. Kolem něj jsou na odiv vystaveny dobové vozy záchranné služby a hasičů, kteří svá výjezdní auta bedlivě střeží. Vtom se ze zatáčky zničehonic řítí zářivě žlutý trabant a elegantně parkuje na jednom z posledních míst. „Tohle auto letos oslaví třiatřicet let, koupil jsem ho před osmi lety v Německu. Kromě něj mám ještě dvě dobové motorky, ale trabant je pro mě jednoznačný favorit. Už jsem do něj investoval přes sto padesát tisíc korun,“ přiznává automobilový nadšenec Pavel Stránský.

Prohlídky areálu startují každou sudou hodinu, mnoho příchozích proto nenápadně sleduje hodinky, aby si nenechali ujít žádný zážitek. „Za kolik? Řekněte pane, za kolik bystě tu škodovku prodal,“ ptá se s jiskrami v očích muž stojící opodál. Výraz ve tváři majitele proslulé stodvacítky nicméně naznačuje, že se náhodný kupec setká s neúspěchem. „Nezlobte se pane, tohle auto má pro mě nevyčíslitelnou hodnotu. Nejde o peníze, pro mě je to sběratelský kousek, opravdový mazel, kterého jsem si vyšperkoval k dokonalosti, nikdy bych ho neprodal,“ odpovídá nekompromisně mladý majitel škodovky.

Zelená, červená, žlutá, stříbrná metalíza nebo jiskřivě fialová, to je pouze velmi úzký výběr obrovské škály barev, kterými září dobové vozy zaparkované jeden precizně jeden vedle druhého tak, aby hrdí majitelé své miláčky uchránili před jakýmkoliv škrábancem. Zatímco na tuzemské škodovky, trabanty nebo legendárního fiata s názvem Maluch hledí návštěvníci srazu veteránů spíše s nostalgií, nad americkými modely z šedesátých nebo sedmdesátých let minulého století přímo výskají nadšením. „Vydali jsme se z Brna na krátký výlet se synem, který je automobilový nadšenec. Chystáme se na komentovanou prohlídku,“ usmívají se manželé Kovářovi s pětiletým synem Tomášem.

Ohlušující rámus z několik desítek let starých motorů rozeznívá v sobotu dopoledne areál bývalé raketové základny, takzvaný Bunkr, v Mokré-Horákově na Brněnsku. Sjíždí se tam totiž nejrůznější modely veteránů z Brna i širokého okolí. Automobilové nadšence neodrazuje ani brzký ranní začátek, naopak své tváře dychtivě lepí na nestažená okénka zaparkovaných vozů, aby mohli alespoň na malou chvíli nahlédnout dovnitř a vrátit se tak zpátky v čase třeba i do minulého století.

