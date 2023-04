Hazardéry na silnici II/429 poblíž Nemotic má zklidnit radar

/FOTO/ Rychlá jízda se už brzy může výrazně prodražit všem řidičům, kteří projíždějí Mouchnicemi na Hodonínsku poblíž hranice Vyškovska po silnici druhé třídy 429 a nedají včas nohu z plynu. Už jen pár týdnů totiž zbývá k tomu, než se auta překračující povolenou rychlost dostanou do hledáčku nového radaru úsekového měření a následně do moci strážníka kyjovské městské policie, který si na výstupy z měřiče rychlosti posvítí. Silnice vede z Bohdalic-Pavlovic přes Nemotice až do Korytčan na Zlínsku, prochází tak třemi okresy.

Mouchnice u silnice druhé třídy II/429. Pro zpomalení příliš rychlých řidičů tady chystají radar. | Foto: Deník/Petr Turek

Místní po instalaci radaru volali už delší dobu, a to především kvůli nárůstu kamionové, ale i osobní dopravy na silnici, která je od Koryčan spojnicí dopravy z Kroměřížska a Kyjovska se silnicí I/50 na tahu mezi Brnem a Uherským Hradištěm. „Rovný úsek je u nás jak na začátku, tak uprostřed, a to řidiče dost láká k tomu, aby tady naší obcí projížděli dost vysokou rychlostí,“ přiblížila starostka Mouchnic Jana Kudličková. Zároveň upozornila, že při zvýšené rychlosti jsou pak auta poměrně nebezpečná a riziková zejména pro děti z mateřské školy, která je stejně jako obecní úřad právě v blízkosti zdejší hlavní dopravní tepny. U ní jsou navíc autobusové zastávky, které využívají například místní žáci základních a středních škol. Nový radar na sjezdu z D1 nedaleko Brna: bezpečnější křižovatka smrtelných nehod Dalšími problematickými místy pak bývají výjezdy z místních komunikací na hlavní silnici, kde je hustý provoz či příliš rychle jedoucí auta. „Chtěli bychom, aby lidé byli ve větším bezpečí, když jdou třeba na autobus, na úřad či do školky. Na základě podnětu občanů jsme na zastupitelstvu obce rozhodli, že bychom měli zájem o úsekové měření. Řešíme to už minimálně rok, jelikož jde o poměrně zdlouhavou záležitost, například získat potřebná vyjádření, včetně policie či souhlasu kraje,“ uvedla starostka. Přesto se obci s více než třemi sty obyvateli podařilo nyní doběhnout až do finiše v podobě veřejnoprávní smlouvy s městem Kyjov na zpracování celé agendy související s úsekovým měřením. Tu už také stvrdily podpisy obou starostů. Smlouva ještě musí do začátku května nabýt právní moci. „Máme objednávku s firmou nastavenou tak, aby k montáži mohlo dojít v první polovině května. Půjde o stejnou technologii, jaká je využívána třeba v Žarošicích, Žádovicích, Bohuslavicích či přímo v Kyjově,“ informoval tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil s tím, že následně ještě musí v Mouchnicích dojít k ověření Českým metrologickým institutem. VIDEO: Provoz je šílený. Lidé kritizují dopady oprav na tahu k Břeclavi Ošetřené veřejnoprávní smlouvu na zajištění měření rychlosti mají tak radary například jak ve zmíněných Žádovicích, tak na silnici první třídy I/54 v Žarošicích. „Za první tři měsíce letošního roku evidujeme v Žarošicích 1233 překročení povolené rychlosti,“ přiblížil tajemník s tím, že nejrychlejší hříšník v daném období jel obcí rychlostí třiaosmdesát kilometrů v hodině. Jak sdělil odborník na dopravu, jihomoravský koordinátor BESIPu Pavel Čížek, podle firem, které se problematikou zabývají a sledují ji dlouhodobě, se jednoznačně ukazuje, že záhy po instalaci nové radaru dochází k poklesu četnosti nedodržování povolené rychlosti. „Sice se ještě objevují extrémy, ale jinak je nástup snižování rychlost velice rychlý. V komunitě se to rozkřikne a na měření upozorňují i navigace. Řidič má tak další důvody k tomu, aby sundal nohu z plynu a dodržel ustanovenou rychlost,“ uvedl odborník. Přejetá kočka a matky v ohrožení. Lidé z hodonínského Výhonu chtějí retardéry Také připomněl, že zavedením radarového měření se řeší místní problém. Buď jde o vysokou rychlost nebo o nebezpečí v okolí škol nebo úřadů, kde bývá více lidí. „Pokud se takové místo vytipuje, tak se pak hledá řešení. Předchází tomu poměrně složitá procedura, a to nejen kvůli promyšlení a řešení, ale také schválení. Vybírá se řešení pro vynucení padesátky, které je odůvodněné především cílem, tedy co a koho budeme chránit. Někde se hodí úsekové měření, aby se zklidnila doprava vyloženě v celém úseku, případně i na silnici vedoucí celou obcí,“ vysvětlil Čížek.

