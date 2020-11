Nápad na nápěvek totiž k Bromovým domů přinesl asi ve čtyři hodiny ráno básník Josef Kainar a Bromová jej nevyhodila. „Brom melodii přehrál na kytaru a zaznamenal,“ doplnila Jančíková.

Od poloviny devadesátých píseň denně provázela cestující na brněnském hlavním nádraží jako znělka pro příjezdy vlaků. Poté, co letos prošla staniční hlášení proměnou, ji jako mnoho dalších nápěvků na jiných nádražích kompletně nahradil gong. Od poloviny června je tak hlášení všude stejné.

Zdroj: Youtube

Na hlavním nádraží ji už podle mluvčího Správy železnic Tomáše Poláka lidé neuslyší. „Důležitou součástí proměny je krom sjednocení i zkrácení a zjednodušení hlášení. Protože zejména ve velkých uzlech jde o nepřetržitou smršť znělek a hlášení, kde zanikají podstatné informace. Z našeho pohledu je prioritou podávání vizuálních informací, staniční hlášení je jejich doplňkem,“ vysvětlil.

Zdroj: Youtube

Známý nápěvek z nádraží už před několika lety z brněnského nádraží dočasně zmizel, na nádraží jej tenkrát pomohli navrátit protesty lidí i zaměstnanci společnosti Kordis a Správy železniční dopravní cesty.

Zdroj: Youtube

Po odstranění znělky letos na jaře podepsalo internetovou petici proti odstranění znělek necelých sedm a půl tisíce lidí. „Toho, že se v konkrétních stanicích přestaly používat znělky, si lidé většinou ani nevšimli a uvědomili si to až poté, co je na to někdo upozornil. Z našich zkušeností víme, že přednost vizuálním informacím dává většina cestujících. K hudebním znělkám se nebudeme vracet," řekl Polák.

Slavnou píseň si vzal za vzor i pořad Sedmikrásky on-line, který na podzim vysílá každou neděli v osm hodin večer Hvězdárna a planetárium Brno. Jiří Dušek a Jiří Kokmotos v něm komentují dění na brněnském i vzdáleném nebi. „Původně byly Sedmikrásky projektem Českého rozhlasu na dobu jarního uzavření celé republiky. Pro jeho úspěch jsme nyní spustit nový, internetový pořad Sedmikrásky on-line. Po celý podzim se totiž na obloze odehraje spousta zajímavých věcí a byl by hřích se na ně nepodívat," poznamenal ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.