„Seděl pod radnicí na lavičce a tam je prodával. Už od pohledu se mně to nezdálo. Když jsem po něm chtěl doklad o zaplacení, řekl, že mám vstupenky, a to stačí. No a v neděli jsem byl na policii podat trestní oznámení,“ řekl Fila.

Pronájem pozemku odhlasovala městská rada. Ve výpisu ze zasedání je uvedená firma Digsat se sídlem v Nových Zámcích na Slovensku. Při vyhledávání se s tímto odkazem objeví několik webových stránek, mimo jiné na servis satelitů. Přes uvedený telefonní kontakt se ale redakci s jeho majitelem spojit nepodařilo.

Podvedený Tomáš Fila byl s telefonem úspěšnější. Když muži na druhé straně řekl, proč volá, hovor podle něj skončil.

Mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček uvedl, že postup zástupce údajného cirkusu byl zpočátku standardní. Souhlasil s podmínkami a rada následně odkývala uzavření smlouvu. K tomu ale nakonec nedošlo.

Policisté vyzvali obyvatele, kteří si pořídili vstupenky na představení Cirkusu Mascotte v Hodoníně, ať se ozvou na bezplatnou linku 158, případně na telefon 974 633 470.

„Kolegové se asi tři týdny před avizovaným představením snažili cirkus kontaktovat. Nepodařilo se to telefonicky ani přes e-mail. Nakonec přestaly fungovat i facebookové stránky. Cirkus měl přijet 23. března. Kolegové se tam šli ten den podívat, ale nikdo tam nebyl,“ oznámil mluvčí Horníček.

Deník působení Cirkusu Mascotte ověřoval u Jiřího Výšky, představitele bývalé asociace českých cirkusů. „O takovém cirkusu slyším poprvé. V dnešní době ale vzniká a zaniká množství malých cirkusů, které mají třeba jen tři členy. Pak je těžké majitele dohledat. Lidé navíc nejsou zvyklí moc ověřovat a může to dopadnout všelijak,“ reagoval Výška na dotaz redakce.

Lidí, kteří si koupili vstupenky a představení se nedočkali, je více. Někteří se již kvůli tomu obrátili na policii. Tamní mluvčí Pavel Šváb potvrdil, že od neděle řeší oznámení na možný podvod z důvodu nekonání avizované akce. „Šetříme to, jsme na začátku,“ potvrdil mluvčí Šváb.