A přesunula z náměstí do malebné Panské zahrady pod tamní zámek. V sobotu krátce po desáté dopoledne už tam míří davy lidí. „Jsme místní, takže na Hrnčířský jarmark chodíme pravidelně. Dnes už tam ale bylo hodně narváno, tak jdeme domů. Nakoupeno máme. Syn má pískacího ptáčka a pro dědu jsme koupili keramický teploměr na zeď,“ usmívá se Petr Holas s manželkou a dvěma dětmi při cestě z jarmarku.

V zahradě je opravdu kolem stánků s talíři, džbány a ozdobnou keramikou plno. S novým hrncem a poklicí v podpaží před jedním z nich postává také Tomáš Hrubeš z Kozlova. S dcerou Lucií čekají na maminku, která právě kupuje keramický pekáč. „Jsme tady poprvé. Vytáhli nás sem známí, kteří sem jezdí pravidelně. Doma máme kachlová kamna, tak jsme museli koupit něco na pečení. A zároveň si udělali pěkný rodinný výlet,“ říká muž.

Jeho dcera, která začala v září chodit do druhé třídy ukazuje na šňůrce nového keramického ptáčka. Má ho pověšeného na krku. „Nalije se do něj trošku vody a pak se foukne. A opravdu to zní jako ptačí hlas,“ vysvětluje školačka.

O kousek dál prodává keramiku Milena Hošťálková z Bystřice pod Hostýnem. Její ručně vyráběné ozdobné předměty jdou pěkně na odbyt. „Do Kunštátu jezdím na jarmark pravidelně. Letos se koná jinde, ale to nevadí. Je to tu moc pěkné,“ hlásí keramička.

Výroba keramiky byla původně její hobby. Dnes ji už živí. „U nás v Bystřici má výroba keramiky tradici. Ale u nás v rodině ji nikdo nedělal. Až já. Vše vyrábím ručně. Co kus, to originál,“ dodává žena.

Na jednom z trávníků v Panské zahradě vystavuje své výrobky také známý keramik Jaromír Kotisa z Lulče na Vyškovsku. „Já Jarinovi říkám poslední vyškovský Habán. Habáni byli skvělí řemeslníci. Do výroby keramiky přinesli barvu a svěžest. V dílně jsme spolu pracovali přes třicet let,“ uvádí Kotisovu výstavu jeho kamarád Karel Ševčík.

Kotisa se narodil na Hané v rodině rolníků, kde zem a hlína je podle něj začátkem všeho. Obživy i tvorby. „Hliněná kulička pálená v ohni spolu s bramborami bylo mé první setkání ohně s hlínou,“ stojí na panelu pod jednou z vystavených keramických plastik. Příchozí si je stejně jako ostatní výrobky mohou prohlédnout až do sobotního večera. Pak jarmark pro letošek končí.