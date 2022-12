I nejjemnější tahy štětce na plátnech Epopeje si lidé prohlédnou na Google Arts

Doslova světový úspěch. Slovanská epopej Alfonse Muchy se stala součástí mezinárodní digitální výstavy Google Arts & Culture. Dílo tak beze zbytku patří k vrcholům českých děl, které se do projektu The HeART of Czechia zapojily.

Slavná plátna Muchovy Slovanské epopeje jsou k vidění v zrekonstruované galerii na zámku v Moravském Krumlově | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková