Ve volném překladu je to vulgární vzkaz: Jdi do p***le, Putine. Jde o narážku na ruský útok na Hadí ostrov v Černém moři, kdy se ukrajinští pohraničníci odmítli vzdát a reagovali odpovědí: „Ruská válečná lodi, jdi do p***le.“ „Převzali jsme to a předělali na Putina, kterého bereme jako hlavního strůjce konfliktu,“ zmiňuje majitel pivovaru.