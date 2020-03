Musí zapomenout na jakékoliv třídění odpadu a papíry, použité plasty, roušky nebo třeba i sklo dávat do společného plastového pytle. Po jeho naplnění ho pevně zavážou a před vložením do černé popelnice vydezinfikují. Veškerý odpad Jihomoravanů v karanténě kvůli koronaviru je totiž nutné brát jako kontaminovaný a musí skončit ve spalovně.

Odborná doporučení platí pro lidi v domácí karanténě i nakažené. „Pokud použijí pytle z tenčího materiálu než dvě desetiny milimetru, je potřeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel vložit do druhého pytle a zavázat. Povrch vnějšího pytle by měli ošetřit desinfekčním prostředkem,“ doplnila za Státní zdravotní ústav Magdalena Zimová.

Doplnila, že pro ostatní Jihomoravany ovšem situace změnu ve třídění odpadu neznamená.

Jednorázové roušky ale třídit nesmí, protože se nejedná o separovaný odpad. „Roušku lidé sundají za šňůrky, dají ideálně do neprodyšně uzavíratelného obalu a vyhodí i s ním. Pokud používají opakovaně použitelné roušky, je nutné je vyvařit a přežehlit horkou párou. A roušky střídat,“ popsal praktický lékař Ivo Procházka.

Dvojisté pojištění

Problémem podle něho není, když lidé použitou roušku vyhodí s ostatním odpadem. Samostatný sáček považuje za dvojité jištění.

Nakládání s odpadem u lidí v karanténě



Odpad netřídit.



Veškerý odpad uložit do společného plastového pytle.



Po naplnění pytel pevně zavázat.



Povrch pytle vydezinfikovat.



Pytel vložit pouze do popelnice na směsný komunální odpad, neodkládat jej mimo kontejnery.



Po manipulaci s odpadem je nutné si vždy umývat ruce mýdlem a vodou.



Pokud je pytel z tenčího materiálu než dvě desetiny milimetru, je potřeba obaly zdvojit.



Stejný postup platí při vyhazování jednorázových roušek.



Roušky lidé sundají za šňůrky a dají do odpadu, ideálně v uzavíratelném obalu.

Ochranné pomůcky i běžný odpad i v těchto dnech svážejí v Brně pracovníci městské společnosti Sako chránění rouškami. Ani v situaci, kdy je většina lidí doma, nepozorují zvýšení množství odpadů v popelnicích.

Ve firmě kvůli snížení rizika nákazy většího počtu zaměstnanců upravili časy výjezdů popelářských vozů.

„Aby se posádky co nejméně potkávaly, rozdělili jsme je a musí nastupovat postupně. První začínají už o půl šesté ráno a poslední vyjíždí okolo půl osmé,“ nastínil předseda představenstva firmy Filip Leder.

Přibližně ve třetině městských částí Brňané znovu zanesou nahromaděný odpad, třeba stavební suť a staré přístroje, do sběrných středisek.

Některá z nich jsou totiž po nedávném plošném uzavření kvůli hrozbě šíření koronavirové nákazy opět v provozu. „Otevřeli jsme je na základě požadavků městských částí. Na potřeby jejich obyvatel budeme reagovat i nadále, takže další mohou otevřít nebo i zavřít. Některá střediska fungovala už o víkendu,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Doplnil, že lidé musí při ukládání odpadu v ekodvorech dodržovat platná nařízení. Znamená to především vstupovat s rouškou, neshlukovat se a dodržovat vzájemné odstupy.

Oldřich Haluza, Jana Tomalová