Chcete získat jiné světové podniky?

Neuvažujeme o tom, že budeme sami pořádat velké světové závody. Bohužel jsme od toho museli ustoupit. Nemůžeme si dovolit platit horentní sumy za poplatky. U každého šampionátu chtějí velký zalistovací poplatek. A protože z příjezdu tohoto cirkusu má příjem stát, město i kraj, měl by se na financování poplatku podílet i veřejný sektor. Nejsme součástí žádného spolku či sportovní asociace, takže nemáme nárok požádat o dotace. Nikdy jsme je ani neobdrželi.

Kdo je Ivana Ulmanová



* Narodila se v roce 1962, pochází z Prahy, v Brně žije od poloviny osmdesátých let minulého století.

* Vystudovala obory ruština a psychologie na pedagogické fakultě v Praze.

* Ředitelkou Automotodromu Brno je od prosince 2005, loni se jednalo o její patnáctou MotoGP.

* Ve volném čase hraje ráda badminton, běhá, plave, čte a stará se o zahradu.

Jak se v motosportu promění vnímání Masarykova okruhu, když se na něm už nebude jezdit MotoGP?

Nijak, protože k nám jezdí z tuzemska i ze zahraničí spousta týmů a soukromých agentur. Máme pořád víc požadavků, než dokážeme uspokojit. Kdo sjezdil světové okruhy, ví, že náš je velmi specifický.

V čem je zvláštní?

Jednak je díky trati, která je položená v krásném prostředí, specifická převýšením i šířkou. Má kompletní zázemí s boxy, restaurací, hotelem. Pro týmy je dobré zázemí neuvěřitelně potřebné. V létě sem jezdí celé rodiny. Děti se prohání na koloběžkách a kolech. Máme tady malou dráhu, kterou nejmenším zpřístupňujeme, takže tady mají i vyžití. A potom je tu Brno. Pro návštěvníky okruhu je velmi příjemné. Není to velké město, má příjemné centrum, velká obchodní centra. Atraktivnost okruhu se neztratí tím, že tady nebude Grand Prix, i když nás to velmi mrzí. Je ale naprosto mylné se domnívat, že okruh žije výhradně pro ni. Žije každý den, a teď, když máme polygon, je aktivní i v zimě. Takže o jeho budoucnost se rozhodně nebojím.

Jak na dění na Masarykově okruhu dopadla pandemie?

Máme pochopitelně výpadky. Největší jsme měli na jaře, protože nám odříkala zahraniční klientela, ale naštěstí jsme domluvili české kluby, takže výpadek nebyl tak obrovský. Podzimní druhá vlna přišla před dobou zimního klidu Máme problém s uzavíráním kontraktů na příští rok, protože všichni vyčkávají, co bude. Máme plný kalendář, ale čekáme, kdy bude možné spustit provoz. Pevně doufám, že letošní sezona uplyne stejně jako dřív.

Světová špička

Co pro vás osobně MotoGP znamená?

Grand Prix je pocit štěstí, když přijíždíte na okruh a začínají najíždět kamiony. I teď mám mrazení. Ale také pocit zoufalství, například když vydatně v některých ročnících pršelo. Je to pocit zadostiučinění, když v zahraničí potkáte lidi, řeknete, že jste z Brna, a oni odpoví, že ho znají, protože je tam mistrovství světa. Říkáte si, že jsme světovou špičkou. Pocit zadostiučinění, kdy máte skvělé lidi, nejlepší na světě v organizaci. Když Dorna přijíždí na okruh na poslední chvíli, nezaznamenáváme větší problémy nebo úskalí. Vědí, že jedou do jistoty, protože máme tým zodpovědných lidí. Naši traťoví komisaři jsou nejlepší na světě.

Kdy jste si poprvé uvědomila, že MotoGP končí?

Celá kauza je velmi nešťastná. Jedná se o důsledek toho, že byl zvolen špatný systém všeho, co se kolem Grand Prix točí. Každý organizátor kulturního či sportovního podniku takového významu a rozsahu potvrdí, že za uspořádáním musí být velký tým lidí, který má jeden cíl a za ním se celou dobu žene. Kvůli tomu, že většina povinností přešla na spolek (Spolek pro GP ČR Brno, společné uskupení města a kraje pořádající MotoGP – pozn. red), respektive město a kraj, se to vyvinulo tak, že bylo stále těžší najít společnou řeč. Byť byl závod zajištěný penězi jako nikdy.

Proč stále trváte na uhrazení nákladů za dílčí opravy trati v letech 2015 až 2020 a také na pronájmu dráhy za letošní ročník MotoGP, který se nepojede?

Nezbývá nám než se řídit uzavřenými smlouvami. Jsme povinni konat s péčí řádného hospodáře. Kdybychom tak neučinili, mohlo by naše jednání být napadnutelné.

Brněnští zastupitelé v úterý schválili, že má jít spolek do insolvence, mění se tím pro vás situace?

Rozhodnutí zastupitelů jsme pochopitelně zaregistrovali, ale nemá pro nás faktickou účinnost. Pro nás budou relevantní až kroky, které učiní statutární zástupci spolku.

Žádáte téměř padesát milionů korun. Jako kompromis jste předložili pětadvacet milionů a vrácení pětiprocentního podílu města ve firmě Automotodrom Brno. Je to konečná nabídka?

Žádali jsme spolek o návrh na vyrovnání. Ten bohužel nedorazil a nedorazila ani výpověď smlouvy nájmu na rok 2021. Museli jsme se tedy ujmout aktivity. Předložili jsme návrh kompromisního řešení, které spolek nepřijal. O kompromisu jsme připraveni jednat po celou dobu.

Jste připravení kvůli vyplacení svých pohledávek podat na spolek žalobu?

To je zatím stále předčasná otázka. Musíme vyčkat, jak se spolek skutečně rozhodne postupovat. K situaci musíme přistupovat s péčí řádného hospodáře.

Mluvilo se o požadované opravě trati, musíte ji pro vlastní účely nějak dát do pořádku?

Ne. Loni a předloni jsme opravili nerovnosti v několika zatáčkách. Ostatně krátce potom tady testoval Marc Marquéz a rekonstrukci si pochvaloval. Pro naše účely je trať v pořádku a zásadnější investice do ní nechystáme. Dráhu bylo potřeba opravit opravdu pouze ve vztahu k MotoGP a s tím související nejpřísnější úrovni homologace.