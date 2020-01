O nejasné budoucnosti, a dokonce o ukončení činnosti hovoří provozovatelé a průvodci v dětských skupinách v kraji. Důvodem je chystaná novela zákona, která z nich od 1. ledna roku 2022 udělá jesle.

Nešťastná je z připravovaných změn Brigita Petrášová, starostka Morkůvek na Břeclavsku, kde již dva roky funguje Dětská skupina Peřinka. „Nelíbí se mi to, co ministerstvo práce a sociálních věcí chystá. I proto, že u nás Peřinka zcela nahrazuje mateřskou školu. Mohou v ní být děti od jednoho roku až do doby, než jdou do školy,“ sdělila Petrášová.

Dětské skupiny a jejich počty

- Ke 14. lednu 2020 evidovalo ministerstvo práce a sociálních věcí v České republice 1031 dětských skupin s kapacitou 13 498 míst.

- Na území Jihomoravského kraje provozuje 108 poskytovatelů 165 dětských skupin s kapacitou 2 302 míst.

- Počty se průběžně mění, ministerstvo eviduje stále nové žádosti o provozování.

Součástí novely zákona má být podpora dětí, které nemají nárok na přednostní umístění do mateřských škol. „Tedy dětí mladších tří let. Již nyní navštěvuje dětské skupiny pětasedmdesát procent dětí mladších tří let. 97,2 procent dětí je pak mladších čtyř let,“ uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Dostálek.

Provozovatelé dětských skupin si proto lámou hlavu, jak vůbec činnost zaplatit. „U nás je zhruba polovina ze dvanácti dětí starších tří let. Pokud to spočítám, pak by se nám roční podpora snížila ze současných 1,1 milionu za rok na 360 tisíc. A pokud bychom v následujících letech měli v Peřince jen děti třeba čtyř až šestileté, nedostaneme na provoz ani korunu,“ vyčíslila Petrášová.

V přímém ohrožení se cítí i Eva Jetelová, provozovatelka Dětské skupiny Monty ve Slavkově u Brna na Vyškovsku. „Počet rodičů, kteří tuto službu využívají, rozhodně není zanedbatelný. Pro naši dětskou skupinu by ukončení dotace znamenalo, že bychom už nemohli pokračovat v činnosti,“ řekla.

Dostálek však obavy mírní. „Pro specifické případy malých obcí, které nemají v blízkosti mateřskou školu s dostatečnou kapacitou, navrhuje ministerstvo zajistit financování i pro děti starší,“ naznačil mluvčí.

Boj o dětské skupiny

Podstatnou částí novely je návrh systému financování ze státního rozpočtu. „Mělo by být předvídatelné a stabilní. Na příspěvek by měl mít nárok každý poskytovatel, který splní zákonné podmínky. Mělo by dojít i ke zjednodušení podání žádosti o příspěvek na provoz a jeho následné administrace,“ přiblížil mluvčí Dostálek.

Další změny pak zacílí na zvýšení kvality služby a péče či vzdělávání pečujících osob.

Řada rodičů o změnách netuší. „Nevím o tom. S dětskou skupinou jsem moc spokojená a můžu porovnat s klasickou státní školkou, kam starší syn chodil rok. V našem případě se průvodkyně v dětské skupině dětem věnují mnohem intenzivněji než v mateřské škole, kde na pětadvacet dětí ve třídě připadají dvě učitelky. V Klíčku radosti ve Velkých Pavlovicích, kam syn chodí, je dvanáct dětí na dvě průvodkyně. Zkušenost s předškolní přípravou mám v dětské skupině kladnou, pokrývá veškeré požadavky státního zařízení,“ srovnala Veronika Oslzlá Stávková, maminka tří dětí z Velkých Bílovic na Břeclavsku.