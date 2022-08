Jirko, spadni! Jestli to zas projedeš, sestřelíme tě paintballkou! Ani výhrůžky neznervózněly ostříleného borce Jiřího Skýpalu, který hned několikrát suverénně projíždí bezmála čtyřicet metrů dlouhou a pouhých pětadvacet centimetrů širokou dřevěnou lávku umístěnou těsně nad hladinou místního rybníka. Taktiku mladého dobrovolného hasiče, který už poněkolikáté uchvacuje sebejistotou a ledovým klidem, sleduje v sobotu odpoledne u Biocentra Zahájka ve Velkých Pavlovicích několik stovek místních i turistů.

Na oblíbenou recesistickou akci s názvem Velkopavlovická lávka, která se letos pyšní převýšením šestadvacet stupňů, si troufá necelých dvacet závodníků. Mezi borci na Libertách s vybroušenou taktikou vyniká mladá Slovenka Simona. Jako jediná žena bojuje odhodlaně za čest něžného pohlaví a neváhá se kvůli tomu i vykoupat. „Samozřejmě chci dojet co nejdál, ale ještě v tom nemám takovou praxi. Vyhecovali mě kolegové, se kterými tady jsem na teambuildingové akci. Moc jsem nevěděla, do čeho jdu,“ směje se sympatická žena, která nyní žije v Brně.

Nezastírá, že pod drobnohledem povykujících diváků pociťuje mírnou nervozitu. „Je to stres, nejde si neuvědomovat, že vás lidé sledují. Nohy se mi třásly pořádně,“ popisuje Simona, která pomyslnou ženskou kategorii zcela ovládla.

Soutěžící borci se snaží pochytit alespoň část taktiky šikovného hasiče Skýpaly. „Natrénované to nemám. Není třeba si to cvičit, jen balancovat a vyrovnávat. Pak je možné jet rychle i pomalu. Hlavně se nenechat znervóznět. Soustředím se jen na to, abych byl přesně uprostřed lávky,“ radí sympatický mladík.

Nálada na soutěži, jejímž vítězem je ten, který projede lávku až k ostrůvku co možná nejpomaleji, je více než skvělá. „Lávku musíme přizpůsobovat tomu, že nám jeden rok přibývá voda a druhý je jí naopak méně. Zatímco loni jsme dráhu stavěli nad stávající lávkou, která byla pod vodou, letos je tomu jinak. Část lávky je nová, a část stará tam, kde voda opět klesla. Proto to převýšení,“ zdůvodňuje Petr Hasil, velitel velkopavlovických dobrovolných hasičů a současně i místostarosta města.

Přestože se teploměr ani zdaleka nepřehoupává přes třicet stupňů tak jako v předchozích dnech, teplota vody má na šestadvacet stupňů Celsia. Její hloubka je asi sto padesát centimetrů. „Kdo ještě neměl šestnáctku, může si dát,“ vyzývá moderátor přihlížející. Jakmile lidé propuknou v smích, okamžitě dodává. „Myslím samozřejmě to pivo, co máme naražené,“ směje se.

Na startovní čáru Velkopavlovické lávky se staví také trojice malých bratrů. Mikuláš, Dominik a Šimon Prokešovi se bezostyšně pouštějí do boje. Neodradí je ani několik pádů. „Je dobré si to zkusit předem. Voda je trochu studená. I nám se pak už třepaly nohy,“ přitakávají stateční hoši.